Pilienveida laistīšanas sistēma krūmmelleņu laukā. Foto: Uldis Graudiņš

Latvijā plānots precizēt atbalsttiesīgos pasākumus un nosacījumus Eiropas Savienības (ES) atbalsta saņemšanai ražotāju organizāciju darbības programmās, tostarp paredzot iespēju augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām saņemt atbalstu ūdens ieguves un uzglabāšanas vietu projektēšanai, ierīkošanai, izbūvei un aprīkošanai.

To paredz ceturtdien, 21.novembrī, starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi noteikumos par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. Grozījumi izstrādāti, jo stājies spēkā jauns ES regulējums, mainot līdzšinējos atbalsta programmu nosacījumus un izveidojot tiesisko ietvaru atbalsta shēmai augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām.

Izmaiņas paredz jaunu attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanas pasākumu ūdens ieguves un uzglabāšanas vietu projektēšanai, ierīkošanai, izbūvei un aprīkošanai, ņemot vērā pēdējo veģetācijas sezonu īpatnības Latvijā.

Pēc Zemkopības ministrijā paustā, ir pamats prognozēt apūdeņošanas aktualitāti turpmākajos gados arī augļu dārzos, kuros līdz šim labas kvalitātes augļus varēja iegūt bez apūdeņošanas.

Noteikumu projekts precizē un papildina maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju organizāciju finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektiem galvenajiem būvju tipiem, ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju.

Noteikumi nosaka arī atbalsttiesīgo personāla izmaksu maksimālo slieksni – ne vairāk kā 20% no apstiprinātā darbības fonda. Paredzēts, ka ražotāju organizāciju personāla izmaksas, kas izriet no pasākumiem augstas kvalitātes vai vides aizsardzības pakāpes uzlabošanai vai saglabāšanai vai realizācijas uzlabošanai, jāsedz to faktiskajā apmērā. Ražotāju organizācijai tad ir jāsniedz pierādījumi personāla atbilstošai kvalificētībai. Noteikumos ietverts mācību priekšmetu saraksts vides aizsardzības, produktu realizācijas un kvalitātes uzlabošanas ražotāju organizāciju darbinieku vai ražotāju kvalifikācijas atbilstības izvērtēšanai.

Atbilstoši ES prasībām noteikumos vienkāršotas prasības ražotāju organizāciju gada ziņojumam, svītrojot kopējos punktu rādītājus, kā arī konsolidēts ražotāju organizāciju darbības programmu un darbības fondu iesniedzamais informācijas daudzums. Tāpat ražotāju organizāciju atbalsta iesniegumu un ražotāju organizāciju avansa maksājuma un daļēja maksājuma veidlapās plānots vienkāršot iesniedzamo informāciju par darbības programmas attaisnotajiem izdevumiem, kā arī paredzēts samazināt sniedzamās informācijas apmēru par ražotāju organizāciju darbības fondu, samazinot tām administratīvo slogu.

Veikti arī tehniski precizējumi saistībā ar regulu grozījumiem, nosakot, kuros gadījumos termins “patērētājs” atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajai definīcijai. Definēts arī regulā noteiktais maznozīmīgo produktu apmērs – tas ir ne vairāk kā 10% no ražotāju organizācijas attiecināmā produkta pārdodamās produkcijas vērtības.

Noteikumu projekta spēkā stāšanās paredzēta normatīvos noteiktajā vispārējā kārtībā, izņemot nosacījumus attiecībā uz personāla izmaksām, jo šiem grozījumiem spēkā stāšanās termiņš ir noteikts 2020.gada 1.janvārī.