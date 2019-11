Foto: LETA

Holandes selekcijas firma Vitalis ir kompānija Enza Zaden meitas uzņēmums un specializējas dārzeņu selekcijā un sēklaudzēšanā tieši bioloģiskās lauksaimniecības vajadzībām. Svinot savu 25 gadu jubileju, Vitalis rīkoja vairākus seminārus. Vienā no tiem uzstājās Vācijas Lauksaimniecības produktu tirgus informācijas biroja (AMI) speciālists Hanss Kristofs Bērs, analizējot bioloģisko produktu tirgus attīstības tendences Eiropā.

Pēc viņa vārdiem, bioloģisko produktu tirgus palielinās visā pasaulē. Pēdējos gadu desmitus ir skaidri vērojama pieaugoša tendence, bet tā neļauj prognozēt nākotni. Pieauguma rādītāji ir atkarīgi no vairākiem faktoriem. Piemēram, globālās ekonomiskās recesijas laikā 2012.–2013. gadā bioloģisko produktu tirgus pieaugums samazinājās.

Eiropā lielākie bioloģisko produktu tirgi

Eiropā lielākie bioloģisko produktu tirgi ir Vācija, Itālija un Francija. Itālijā bioloģisko produktu patēriņš laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam ir palielinājies par 102%, bet šāgada sākumā vēl par 1,5%.

Savukārt, novērtējot bioloģisko produktu iegādi uz vienu mājsaimniecības locekli, pirmajās vietās ierindojas Šveice un Skandināvijas valstis. Nīderlandē vairākus gadus tika vērota bioloģiskās ražošanas palielināšanās, bet pašlaik tā pakāpeniski palēninās. Svarīgi, ka Skandināvijas valstīs patērētājiem kļūst arvien svarīgāka produktu izcelsme, nevis ražošanas metode. Vietējos konvencionālos produktus pērk labprātāk nekā importētos bioproduktus.

Pieprasītākās ir olas, augļi un dārzeņi

Visbiežāk patērētāji pērk bioloģiski ražotas olas, augļus un dārzeņus. Dārzeņu vidū populārākie ir sīpoli, lapu dārzeņi un salātu baldriņi (rapunceļi). Pēc eksperta vārdiem, bioloģiskie burkāni jau ir kļuvuši par parastu lietu un ir nepieciešams radīt ko jaunu.

Hanss Kristofs Bērs brīdina par bioloģisko produktu mārketinga īpatnībām. Piemēram, Lielbritānijā sākumā bioloģiskie produkti tika pasniegti kā premiumklases produkti. Kad patērētāji salīdzināja tos ar konvencionālajiem, nekādas ārējas atšķirības nebija redzamas, tikai cenas starpība. Tāpēc patērētāji pārstāja pirkt bioloģiskos produktus. Šādu situāciju rašanās jānovērš. Eksperts uzskata par nepareizu un pat bīstamu bioloģisko produktu pasniegšanu kā ekskluzīvu premiumklasi. Ja mēs vēlamies pārliecināt patērētājus pirkt bioloģiskos produktus, lielākā mērā jāuzsver to ražošanas process.

Lielveikali palielina savu tirgus daļu

Lielveikalu tīkli palielina savu daļu svaigu bioloģiski ražotu produktu tirgū. Tas izraisa pārmaiņas tirgotāju un lielveikalu vidū. Pašlaik lielākajā daļā Eiropas valstu svarīgākais bioloģisko produktu avots patērētājiem ir lielveikalu tīkli, tomēr šaurs bioloģisko produktu klāsts paver iespējas gan pašiem lielveikaliem, gan specializētajiem bioproduktu veikaliem. Vienlaikus palielinās bioproduktu pārdošana internetā, kur piedāvājums ir plašāks nekā lielveikalos.

Jāteic, ka arī Latvijā mēs arvien biežāk redzam bioproduktus lielveikalos (pārsvarā tas ir imports), tomēr šķiet (datu nav), ka lielākā daļa mūsu bioloģisko ražotāju piedāvā savu produkciju www.svaigi.lv vai sociālajos tīklos tieši gala patērētājiem. Daļa vietējo bioproduktu tiek pārdota ar tiešās piegādes grupu starpniecību. Līdzīgi arī Skandināvijas valstīs liela loma ir gala patērētāja un ražotāja personīgajiem kontaktiem. Daudzi bioloģiskie ražotāji aktīvi izmanto sociālos tīklus, lai informētu patērētājus par savu darbu un produkcijas ražošanas procesiem, kā arī pieejamību.

Nedrīkst audzēt substrātos

Bioloģiskos produktus nedrīkst audzēt substrātos (hidroponika ir aizliegta), tikai dabas dotā augsnē. Šis nosacījums traucē izmantot ziemeļvalstu un Rietumeiropas modernu augsto tehnoloģiju siltumnīcu priekšrocības. Bioloģiskie produkti tiek eksportēti no Dienvideiropas uz Ziemeļeiropu, tāpēc šo produktu eksporta sezona ir garāka nekā konvencionālajiem produktiem.

Laika posmā no 2017. līdz 2018. gadam 87% visu bioloģisko produktu ES bija eksportēti uz Vāciju. Lielākoties tie nāca no Spānijas. Šī valsts eksportē bioloģiskos produktus arī vasarā. Tas notiek tāpēc, ka Spānijā tiek izmantota slēptā audzēšana substrātā. Proti, liela daļa siltumnīcu īpašnieku izmanto audzēšanai nevis soil in situ (dabas doto augsni), bet uzklāj tai virsū biezu kārtu dūņu vai sapropeļa un stāda dēstus tajā. Holandieši uzskata to par audzēšanu substrātā, bet Spānijas atbildīgās institūcijas atzīst šādu audzēšanu par atbilstošu regulas EK Nr. 889/20108 prasībām.

Tomāti ir dažādi

Francijā bioloģiski audzētu tomātu pārdošanas apjomi palielinās, bet Vācijā tiek vērota stagnācija. Tas ir tāpēc, ka Vācijā palielinās konvencionāli audzētu ķiršu un kokteiļtomātu audzēšana, bet šīm šķirnēm ir raksturīga sevišķi laba garša. Savukārt bioloģiskie audzētāji tos gandrīz neaudzē. Vācijā tomāti ir sīkāki un dārgāki. Francijā ķiršu tomātus piedāvā maz, tāpēc tie faktiski nekonkurē ar bioloģiski audzētiem tradicionāliem lielaugļu tomātiem.

Vairākās valstīs garšīgu konvencionālo tomātu piedāvājums (un pieprasījums pēc tiem) būtiski ierobežo tradicionālo, tostarp ar garu realizācijas laiku (long life), tomātu pārdošanas apjomus.

Izmantota informācija no https://www.agf.nl/article/9148595/marketingtrends-in-de-biologische-sector