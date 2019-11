Foto: Sandra Ruska

Ozolniekos šogad 3.decembrī notiks biedrības “Zemnieku saeima” organizēts starptautisks forums par liellopu eksporta izaicinājumiem un iespējām, aģentūru LETA informēja biedrībā.

Forums notiks Ozolnieku tautas namā un sāksies plkst.11.

Biedrībā atgādināja, ka “Zemnieku saeima” kopā ar Somijas un Igaunijas lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām piedalās projektā “BreedExpp”, kura mērķis ir veicināt liellopu eksportu. Forums notiks attiecīgā projekta kontekstā, lai Latvijas lopkopji gūtu vērtīgas atziņas un citu valstu pieredzi liellopu audzēšanā, kā arī uzlabotu konkurētspēju.

Biedrības “Zemnieku saeima” valdes loceklis un “Liellopu izsoļu nama” vadītājs Kaspars Ādams, kurš atklās forumu, uzsvēra, ka eksports gaļas un piena lopkopībā vienmēr ir bijis nozīmīgs stimuls nozares attīstībā. “Uzskatu, ka arī nākotnē tas būs viens no vadošajiem faktoriem, kas noteiks it īpaši gaļas liellopu nozares attīstību. Līdz ar to saimniecībām ir svarīgi saprast, kāda solās būt nākotne, kādi iespējamie riski un izaicinājumi varētu ilgtermiņā skart gan saimniecību, gan nozari,” viņš pauda.

Foruma prezentāciju ciklu sāks Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece Antra Briņķe, informējot par nākotnes izaicinājumiem dzīvnieku veselības jomā. Sekos informāciju par antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu Somijā un to, vai ir iespēja tos samazināt. Tāpat klātesošie tiks iepazīstināti ar prasībām dzīvnieku pārvadāšanā.

Foruma otrajā daļā notiks paneļdiskusija.

Starptautisko forumu aicināti apmeklēt gan piensaimnieki, gan gaļas liellopu audzētāji.