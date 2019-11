Banānu lapas kā ekoiepakojums. Publicitātes foto.

Taizemes lielveikalu tīkls Rimping kļuvis slavens ar to, ka izgudrojis jaunu ekoloģisko iepakojumu. Informācija par to tika izvietota tīmeklī, un ideja ātri guva lielu popularitāti tīmekļa lietotāju vidū. Tā ieinteresēja arī vjetnamiešus. Tādi vjetnamiešu lielveikalu tīkli kā Lotte Mart, Saigon Co.op un Big C lēma sekot taizemiešu paraugam un izmēģināt banānu lapas kā alternatīvu iepakojumu savos veikalos.

Lotte Mart pārstāvji izteikuši domu, ka, iespējams, ar laiku savos veikalos visā valstī plastmasas iepakojumu pilnībā nomainīs ar alternatīvo. Turklāt plānojot banānu lapas izmantot ne tikai augļu un dārzeņu, bet arī svaigas gaļas produkcijas iepakošanai. Arī veikalu klienti ar entuziasmu atbalstot jauno iniciatīvu.

Banānu lapu izmantošana ir veiksmīgs papildinājums citiem pasākumiem, ko vjetnamieši veic, lai mazinātu plastmasas atkritumu daudzumu, jo Vjetnama ir ceturtā lielākā plastmasas atkritumu ražotājvalsts pasaulē.

Piemēram, Big C tīkls savos veikalos klientiem piedāvā izmantot bioloģiski sadalošos iepakojumus no kukurūzas pulvera. Tie noteikti ir apsveicami ar vides saudzēšanu saistīti risinājumi.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem

