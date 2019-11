Autores foto.

Agrāk gadu desmitiem selekcijas firmas uzsvēra jauno hibrīdu augstāku ražību un izturību pret slimībām vai kaitēkļiem, bet šogad uzsvars ir mainījies. Priekšplānā nāk divi lielākie izaicinājumi – darba roku trūkums visā pasaulē un arvien augstākas lielveikalu prasības produkcijas kvalitātei un drošībai. Jaunu hibrīdu selekcija ar tradicionālajām metodēm prasa ļoti daudz darba un laika. Arvien vairāk selekcijas firmas sāk laikus gatavot un attīstīt tirgus nišas topošiem hibrīdiem un šķirnēm.

Burkāni, sīpoli, puravi no Bejo

Firmas Bejo piedāvājumā ir vairāk nekā 50 kultūraugu 1200 šķirņu, ik gadu tā piedāvā 30–40 jaunas šķirnes un hibrīdus. Šogad to vidū bija burkāni ‘Aranka’ F1 – jauns Amsterdamas tipa hibrīds ar izcilu garšu, kas ļauj izmantot šo hibrīdu uzkodu jeb graužamu burkānu ražošanai. Uzkodu burkāni ir populāri visā pasaulē kā veselīga un garda alternatīva saldumiem. Līdz šim bija tikai viena burkānu šķirne – vecais, labais ‘Mokum’ F1 –, kuras saknes varēja ēst nemizotas, vien rūpīgi nomazgātas. Visiem citiem burkāniem miza, lai cik plāna tā būtu, satur glikozīdus, kas piešķir tai rūgtenu garšu. Šādi burkāni aizsargājas no kaitēkļiem un infekcijām. Tieši tāpēc lielākā daļa graužamo burkānu tirgū tiek ražota no gabaliņos sagrieztām mizotām saknēm.

Lai cik garšīgas būtu ‘Mokum’ F1 saknes, šis hibrīds ir jau teju 30 gadu vecs un, protams, slimībizturības ziņā atpaliek no jaunākiem hibrīdiem. ‘Aranka’ F1 varētu ieņemt tā vietu tirgū. Šim hibrīdam ir īss veģetācijas periods (85 dienas), tas ir piemērots pakāpeniskai sējai un ilgstošai ražas novākšanai un realizācijai. Tiesa, ieteicamā sējas norma uzkodu burkānu audzēšanai sasniedz 7–9 miljonus sēklu/ha. Audzējot saišķu preci, ieteicamā sējas norma ir 1,3–1,8 milj. sēklu/ha.

Sīpoli ‘Redlander’ F1 ir pasaulē pirmais sarkano sīpolu hibrīds ar augstu izturību pret neīsto miltrasu (Peronospora destructor). Tas ir paredzēts audzēšanai ar tiešo sēklu sēju augsnē un ir piemērots bioloģiskajām saimniecībām. Sīpoli ir kraukšķīgi, ļoti garšīgi un izskatīgi, optimālos apstākļos uzglabājas līdz maijam. Savukārt sīpolu hibrīds ‘Boga’ F1 ir paredzēts audzēšanai bioloģiskajās saimniecībās no sīksīpoliem. Tas ir vidēji agrīns un apvieno augstu ražību ar izturību pret neīsto miltrasu.

Arī kātu selerijas ‘Cumbia’ (Bejo 3163) ir piemērotas bioloģiskajām saimniecībām, jo šim hibrīdam piemīt augsta izturība pret lapu plankumainību (Septoria spp.). Tas ir sevišķi piemērots ražas vākšanai rudenī.

Puraviem ļoti svarīga īpašība ir ne tikai augsta raža vai izturība pret slimībām un kaitēkļiem, bet arī viegla produkcijas sagatavošana pārdošanai. Piemēram, hibrīdam ‘Walker’ F1 ir ļoti garš neīstais stublājs, kas dara to sevišķi piemērotu pirmapstrādei un pārstrādei – griešanai gredzenos vai salmiņos, iesaiņošanai pakās vai zupu komplektos.

Svaigiem puraviem ir ļoti svarīgas veselīgas, kaitēkļu nebojātas lapas, bet šādiem primāri sagatavotiem produktiem lapas netiek izmantotas. Tas ļauj samazināt pārtikas zudumus. Vienu purava neīsto stublāju var sagriezt trīs gabalos un iesaiņot kā vienu porciju. Visiem jaunajiem Bejo puravu hibrīdiem ir viegli notīrāmas ārējās lapas, tas būtiski palielina darba ražīgumu produkcijas sagatavošanas laikā. Jaunākiem hibrīdiem – ‘Bowler’, ‘Batter’ un ‘Defender’ – piemīt viegla notīrīšanas spēja, augsta raža, veselīgums un garš realizācijas periods.

Seminis pievēršas sparģeļbrokoļu selekcijai

Firmas Seminis tirgus attīstības speciālisti uzskata, ka lielveikalu tīklus arvien vairāk interesē sparģeļbrokoļi, proti, šķirnes, kurām galvenā ēdamā daļa ir pats kātiņš ar mazu rozeti galā. Vispopulārākie šādi brokoļi ir Anglijā, bet Holandē un citās valstīs patērētāji vēl īsti nav tos izgaršojuši un nesaprot, kāpēc tie ir krietni dārgāki nekā parastie brokoļi.

Sparģeļbrokoļu vākšana un sagatavošana pārdošanai prasa daudz vairāk darba, arī realizācijas laiks tiem ir īss, jo tie strauji novīst. Seminis selekcionāri piedāvā jaunu hibrīdu ‘Skytree’ F1, kura galviņas ir piemērotas vairākiem tirgus segmentiem – parastajam, ekskluzīvajam un gardēžiem. Proti, šā hibrīda galviņas ir lielas un izskatās līdzīgas citiem brokoļiem, bet kāti ir gaišāki. Novākšana sokas tikpat ātri kā parasti. Novākta galviņa viegli sadalās vidēji 12 tievākos kātiņos ar rozetīti galā un ir laba alternatīva īstiem sparģeļbrokoļiem.

Kaut arī brokoļi vispār ilgi neglabājas, šādas galviņas saglabājas ilgāku laiku nekā sparģeļbrokoļiem un sevišķi labi garšo bērniem. Šādas galviņas var piedāvāt tirgū gan veselas, gan sadalītas. Pašlaik šā hibrīda galviņas Skandināvijas valstīs tiek piedāvātas ar zīmolu Broccoloco, bet Holandē kā Wokkoli.

Tāpat šis hibrīds ir piemērots dārzeņu pirmapstrādes uzņēmumiem. Agrāk šādi uzņēmumi izmantoja tikai pašas rozetītes, bet kātus izmeta, pēdējos gados arvien populārāki kļuvuši dārzeņu rīsi vai kuskuss, ko ražo no ziedkāpostiem un brokoļiem. Tas mazina pārtikas zudumus un ir laba alternatīva graudu produktiem (jo nesatur glutēnu).



Attēlā – Brokoļu novākšanas kombains.

Cits Seminis jaunums ir ziedkāpostu hibrīdu grupa ar zīmolu Curdivex. Parasti, lai iegūtu sniegbaltas galviņas, audzētāji aizlauž vai sasien lapas, tādējādi neļaujot galviņām sauļoties. Grupas Curdivex hibrīdiem šis paņēmiens nav vajadzīgs, jo arī saules apspīdētas galviņas paliek baltas. Tas būtiski mazina vajadzību pēc roku darba. Arī novākšana sokas ātrāk, jo griešanai gatavas galviņas ir labi redzamas, tās nav jāmeklē zem lapām. Pirmais šīs grupas hibrīds ir ‘Whitex’ F1, tā raža Holandes apstākļos ir vācama no jūnija vidus līdz septembra vidum. Galviņas saglabā balto krāsu arī pēc novākšanas, kas pagarina to realizācijas laiku.

Inovācijas salātu selekcijā no Rijk Zwaan

Firma Rijk Zwaan ir viena no vadošajām pasaulē salātu selekcijā. Pēdējos gados arī salātu lauciņā inovāciju netrūkst – vieglāka novākšana, ilgāka saglabāšana pēc novākšanas, audzēšana hidroponikā vai pat viss kopā.

Pašlaik salātu tirgū ir vērojamas vairākas tendences. Lielākā daļa svaigo salātu tiek pārdota iesaiņota, bet nesagriezta. Vienlaikus aug dažādu salātu lapu maisījumu pārdošanas apjomi. Šeit ir pieprasītas dažādas lapu formas un krāsas. Arvien vairāk parādās salātu šķirnes, kuru lapu rozete ar vienu naža griezienu sairst atsevišķās lapās. Rijk Zwaan pirmā pasaulē radīja šādu salātu šķirņu grupu un zīmolu Salanova. (Pašlaik šķirnes ar šādu īpašību piedāvā arī citas firmas ar citiem zīmoliem.) Jaunums ir Salanova Teenleaf – šķirņu grupa, kuras ražu vāc starp salātlapiņu (baby-leaf) un pilnīgi izauguša auga stadiju, tā teikt – tīņu vecumā. Šādas šķirnes ir sevišķi piemērotas salātu lapu maisījumu ražotājiem, jo rada mazāk atkritumu.

Salātos Salanova Teenleaf īpašība Knox™ nodrošina mehanizētu salātlapu novākšanas iespēju. Un tas būtiski samazina darba patēriņu. Savukārt burgeru un sviestmaižu gatavošanai tiek piedāvātas speciālas salātu šķirnes, kuru lapas ilgi saglabājas svaigas un kraukšķīgas. Tas attiecas arī uz tā saukto wrap lettuce – salātu lapas, pildītas ar tunci, vistu, humusu vai sieru. Izklausās dīvaini, bet Spānijā un Portugālē šādus produktus jau piedāvā. Salātiem ‘Tendita’ lapas ir karotes formā, stingras un kraukšķīgas, tās ir piemērotas pildīšanai ar aukstiem un pat siltiem ēdieniem – lielisks vienreiz izmantojamo trauku aizstājējs.

Mehanizētai novākšanai piemēroti salāti

Arī firma Enza Zaden saskata lielu potenciālu tieši salātos. Pašlaik, darba roku trūkuma apstākļos, ir nepieciešamas šķirnes, kas ir piemērotas mehanizētai ražas novākšanai. Lauka dienu ietvaros tika demonstrēta salātu grupas Easy Leaf novākšana ar pļaujmašīnu Ortomec. Līdzīgi Salanova salātiem Easy Leaf šķirņu lapu rozetes viegli sairst atsevišķās lapiņās. Tas atvieglo ne tikai novākšanu, bet arī salātu lapu maisījumu sagatavošanu. Atliek vien izaudzēt vienā dobē vairākas šķirnes un nomazgāt nopļautās lapas pirms fasēšanas. Mašīnas nazis nogriež lapu rozetes tieši virs augsnes, tāpēc griezuma vieta ir maza un lēnāk tumšojas. Tas pagarina produkcijas realizācijas laiku. Šīs mašīnas var izmantot gan laukā, gan siltumnīcās, tās ir pieejamas arī ar elektromotoru. (Holandē šīs pļaujmašīnas izplata firma Abamec b.v.).

Arvien populārāki tirgū (arī Latvijā) kļūst romiešu jeb Cos salāti. To lapas ir kraukšķīgas, ar izteiktu garšu un garāku saglabāšanās laiku arī virtuvē. Pēc galviņu lieluma šos salātus iedala četrās grupās: little gem, mazas, vidējas un lielas galviņas. Anglijā un Vācijā little gem un mazie romieši ir otrie pieprasītākie salāti pēc kraukšķīgajiem (iceberg) salātiem. Diemžēl kraukšķīgo salātu audzēšana kļūst arvien grūtāka klimata izmaiņu dēļ, un tas paver lielākas perspektīvas romiešu salātiem. Firmas selekcijas jaunums ir krustojums starp abiem salātiem ar nosaukumu Cosberg, tas apvieno abu šķirņu grupu labākas īpašības.

Uzglabājamie kāposti mehanizētai novākšanai

Darbaroku trūkums galviņkāpostu novākšanas laikā kļūst arvien aktuālāka problēma. Pārstrādei paredzētos kāpostus ir iespējams vākt ar kombainu, bet glabāšanai paredzētās galviņas nedrīkst sasist vai citādi mehāniski bojāt, jo atšķirībā no olām kāpostiem nav čaumalas.

Dāņu firma AsaLift ražo kāpostu kombainus jau 40 gadu, bet nesen tā radīja modifikāciju speciāli uzglabājamo kāpostu vākšanai. Kombains aprīkots ar horizontālu transportiera lenti, pa kuru nogrieztās galviņas akurāti ieripo konteinerā. Lai galviņas nekristu, speciāls mehānisms uz konteinera platformas paceļ vienu konteinera malu slīpi un pakāpeniski laiž to lejā. Šo kombainu darbībā varēja redzēt firmas Syngenta demonstrējumu laukā. To jau izmanto viens no kāpostu audzētājiem. Protams, šādai novākšanai neder jebkura šķirne.

Mehanizēti novācamiem uzglabājamiem kāpostiem jābūt ar garu ārējo kacenu, izlīdzinātām pēc formas un lieluma galviņām. Viens no šādiem hibrīdiem ir ‘Toreador’ F1 (attēlā).

Šis hibrīds izaug 90–95 dienās pēc dēstu izstādīšanas, veido apaļu, ap 2–3 kg smagu galviņu uz gara kacena. Tas ir izturīgs pret tripšiem un fuzariālo lapu dzeltēšanu.

