Foto: Dainis Bušmanis

Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu cenas ik gadu kāpj. Arī maksa par mehāniķu darbu un ierašanos saimniecībā nestāv uz vietas. Lauksaimnieki redakcijai ziņo – ne vienmēr augstajai cenai pretim ir atbilstošas kvalitātes pakalpojums vai produkts. Saimniekiem jautājām, kā viņi vērtē sadarbību ar lauksaimniecības tehnikas apkopes veicējiem un rezerves daļu pārdevējiem.

Edgars Zeps, Barkavas pagasta ZS Upenes saimnieks:

– Esmu ļoti apmierināts ar lauksaimniecības tehnikas servisu. Īpaši, kopš izveidoja reģionu pārstāvniecības un Jēkabpilī ir atsevišķa nodaļa. Pie Case zīmola spēkratiem esam palikuši piedāvātā labā servisa dēļ.

Arī SIA Vaderstad uzņēmums darbojas operatīvi. Ja kaut ko vajag, līdz pulksten trijiem piesaki un nākamajā dienā saņemsi sūtījumu ar kurjeru. SIA Amazone ir ļoti laba. Mums ir Kuhn smidzinātājs un arkls. Agrāk no SIA SilJa bija ilgi jāgaida rezerves daļas, patlaban ir uzlabojums. Vissvarīgāk, ka rezerves daļas ir uz vietas Latvijā un vajadzības gadījumā tās nākamajā dienā piegādā uz saimniecību.

Trūkums sadarbībai ar tehnikas pārdevējiem ir rezerves daļu cenas. Rezerves daļas ir zelta vērtē. Kādreiz eBay aplūkoju traktora sēdeklim vajadzīgas detaļas cenu. Tā bija norādīta 35 eiro. Latvijā par to pašu detaļu jāmaksā 135 eiro. Vai tad sūtīšanas izmaksas ir 100 eiro lielas? Saimniekam nav izvēles, ja rezerves daļu vajag tūlīt. Pārdevēji uz to nereti iziet. Vērojama tendence ik gadu par vairākiem procentiem palielināt rezerves daļu cenu. Agrāk pārdevēji teica – iemesls ir kāpjošā metāla cena. Mēs vienu gadu sekojām līdzi metāla cenas dinamikai un pārdevējam norādījām – metāla cenai ir kritums par 30%, tomēr detaļas lētāk nemaksā.

Var maksāt 3000–4000 eiro un pirkt papildu garantiju, un, ja kas atgadās, par pakalpojumiem un rezerves daļām nemaksāt. Kombainiem šī garantija maksā 17 000 eiro. Viens gads ir oficiālā garantija, vēl četrus gadus šo drošības garantiju var piepirkt klāt. Ja kaut ko vairāk salauz, tad ir jāpiemaksā.

Rezerves daļu pārdevējiem parasti ir serviss, arī glabātava viņiem ir jāuztur. Var saprast, tas ļoti dārgi maksā, tāpēc pa lēto grūti izbraukt. Ierašanās saimniecībā kaut ko maksā, meistariem arīdzan alga ir jāmaksā.

Nesen traktoram kolektoru mainījām. Ķīnas produkts maksā 50 eiro, Latvijā to var nopirkt par 200 eiro. Iespējams, to pašu Ķīnas produktu arī saņēmām. Dažkārt, pērkot lētu produktu, iekrīti. To var paciest. Vissvarīgāk ir vairāk pelnīt, nevis taupīt. Ja vairāk pelni, uz taupīšanu tā neskatīsies. Taupīgi ir jādzīvo, tomēr dažs taupa arī tur, kur nevajag taupīt.

Padomju cilvēku domāšana ir vēl saglabājusies. Ir saimnieki, kuri paši visu gatavo un labo. Elektroniskajai vadības sistēmai, GPS, paralēlajai un tīrajai braukšanai pats neko nevaru izdarīt. Maksa par servisa meistaru darbu mums nešķiet īpaši liela.

Armands Štraumanis, SIA Uzvara–lauks lauksaimniecības inženieris:

– Uz ražas novākšanas laiku mēs saimniecībā veidojam dilstošo rezerves daļu un apkopes materiālu uzkrājumu. Plānoto remontu un apkopi veicam paši. Saimniecībā pavisam tehnisko apskati iziet 62 tehnikas vienības, tostarp 25 traktori. Pie apkalpojošiem uzņēmumiem vai dīleru servisa vēršamies vien tad, kad gadās neparedzēti bojājumi. Tas notiek reti. Jā, maksa par servisa pakalpojumiem ir liela, tomēr – neko darīt, ir jāmaksā. Mēs šos neparedzētos pakalpojumus izmantojam reti, un no dažu stundu meistaru darba nabags nepaliksi. Kopā ņemot, lauksaimniecības tehnikas apkalpošanu Latvijā vērtēju kā labu.

Aldis Ločmelis, Šķilbēnu pagasta ZS Kotiņi saimnieks:

– Man nav viennozīmīga vērtējuma lauksaimniecības tehnikas apkalpošanas uzņēmumiem. Visu cieņu – ir uzņēmumi, kas 10 ballu sistēmā vērtējami ar 9, bet ir arī pakalpojumu sniedzēji, kuru darba kvalitāte jāvērtē intervālā no 1 līdz 3 vai pat jāatstāj vispār bez vērtējuma. Es nesaukšu šo pārdevēju vārdus, viņi paši zina.

Problēma ir lielais attālums no pakalpojumu sniedzējiem līdz mūsu saimniecībai. Tam vajadzētu būt ne vairāk kā 50 kilometru, bet ir 250 kilometri (no Rīgas). Ja ir tik tālu un nevar izveidot filiāli (pakalpojumu centru) tuvāk, vismaz maksu par ierašanos saimniecībā vajadzētu ņemt par 50–70 km attāluma nobraukumu. Cenšamies mūsu sadarbības partnerus par to pārliecināt.

Nākamais samezglojums ir servisa meistaru profesionalitāte. Dažkārt gadās, ka viņi nesaprot lietas, ko zina mans 13 gadus vecais dēls.

Problēmas daļēji var risināt vien ar tehnikas garantijas maksājumiem. Nav tehnikas, kas nelūztu. Dažkārt viens mezgls lūst visiem spēkratiem, un tad kompensācijas saņemšana ir atkarīga no ražotāja labās gribas. Mūsu valstī šādas kompensācijas maksā ļoti reti. Vēl ļoti uzkrītoši, ka pārdevēji aktivizējas uz ES fondu projektu īstenošanas laiku.

Andrejs Lisjonoks, Salas pagasta ZS Upeslīči saimnieks:

– Mums ir Claas zīmola kombains un traktori, tāpēc sadarbojos ar vienu servisa firmu – ar šo spēkratu oficiālo izplatītāju Konekesko Latvija. Serviss atrodas tuvu saimniecībai, Jēkabpilī, un sadarbība vienmēr ir bijusi laba. Paldies par to! Zinu, ka citviet, piemēram, Daugavpils pusē, par Konekesko atsauksmes nav tik labas. Tas, visticamāk, skaidrojams ar to, ka no servisa līdz saimniecībai ir liels attālums. Mums jau arī nav ļoti lielas izvēles – Jēkabpilī vēl atrodas John Deere un New Holland pārstāvji.

Man nekad ilgāk par vienu dienu kādu rezerves daļu nav bijis jāgaida. Patīk, kā darbojas Konekesko diennakts tālrunis. Ja uzreiz nevar sazvanīt meistaru, viņš atzvana. Svarīgi, ka meistars ir zinošs eksperts.

Ja rezerves daļas nav Jēkabpilī, to ved no Rīgas vai no citas vietas. Rezerves daļu saņemam, vēlākais, nākamajā dienā. Vēl izmantojam iespējas pirkt analogās Claas rezerves daļas Lietuvā, kur tās ir būtiski lētākas nekā Latvijā. Oriģinālajām rezerves daļām cenas Latvijā un Lietuvā ir aptuveni vienādas.

Staņislavs Kroičs, Viļānu pagasta ZS Akmentiņi saimnieks:

– Mūsu tehnikai nekad nav bijis superlielu bojājumu. Ja ir vajadzīgs remontēt, darām to galvenokārt paši. Ja gadās ķibele ar elektroniku, saucam mehāniķi no oficiālā pārstāvja uzņēmuma. Vislabākos vārdus varu teikt par Fendt zīmola pārstāvi SIA Go Tehnika, arī par Stokker Agritech (mums ir New Holland traktors un kombains). Ar SIA Dojus Latvia ir laba sadarbība, arī ar SIA Valtek.

Mēs neveicam mehāniķu darba laika aptauju. Oriģinālās rezerves daļas pērkam galvenokārt pie oficiālajiem dīleriem. Ja detaļa ir mazāk svarīga, var pirkt arī ko lētāku. Ne vienmēr tā ir sliktāka par oriģinālo. Cenšamies pirkt labākās, nevis lētākās rezerves daļas. Tas atmaksājas. Saprotam, ka visi ir cilvēki. Detaļa arī maksā tik, cik maksā.

Mani sadarbība ar tehnikas apkopes veicējiem un rezerves daļu pārdevējiem vienmēr ir apmierinājusi. Dažkārt ir kauns par to, kā saimnieki par iepriekš nosauktajiem pakalpojumiem sūdzas.

Guntars Rubenis, Ļaudonas pagasta SIA Caunes saimnieks:

– Ja standarta rezerves daļas, piemēram, gultņus, zobratus un citas, pērk pie oficiālajiem tehnikas dīleriem, uzcenojums ir kosmisks, vismaz 100%. To var salīdzināt ar uzcenojumu narkotikām. Ja pats kaut ko no tehnikas saproti, aizej uz gultņu veikalu un dažus gultņus nopērc pat desmit reizes lētāk! Jā, šis gultnis kalpos tikai vienu sezonu, tomēr būs būtisks naudas ietaupījums. Eļļas filtri – pasaulē tos ražo piecas rūpnīcas, katrs lielais pārdevējs nokrāso sev vajadzīgajā krāsā. Arī oriģinālo, katram spēkrata zīmolam vispiemērotāko eļļu nav. Es pērku Shell eļļu pie Shell dīlera. Ja šo eļļu pirktu pie tehnikas pārdevēja, maksātu milzīgu piecenojumu.

Nākamā problēma. Servisos tikpat kā nav darbinieku, kas spēkratus remontē. Ir cilvēki, kuri nomaina tehnikas mezglus. Viņus neinteresē, ka šā mezgla iekšienē var būt bojāts kāds sīkums, ko var nomainīt. Katrā servisa uzņēmumā ir viens divi remontētspējīgi meistari. Var būt uzņēmumi, kur viņu vispār nav.

Plaši izplatītais tehnikas servisu mehāniķu arguments ir: “Īsti nezinām vainu, varētu būt X, pērciet mezglu, apskatīsimies!” Agrāk mehāniķi ar autobusiņu un datorbloku ieradās saimniecībā un atklāja bojājuma iemeslu. Patlaban tas esot dārgi, datorbloks esot saimniekam pašam jāpērk.

Es nesaku, ka tā rīkojas visi pārdevēji un servisa veicēji.

Populāri ir, ka daudzi lauksaimniecības aprīkojuma pārdevēji garantijas laikā fiksēta bojājuma gadījumos paziņo, ka agregāts ir nepareizi ekspluatēts un garantija uz to neattiecas. Esmu saticis daudz firmu pārstāvju, kuri šādi rīkojas.

Visu iepriekš nosaukto iemeslu dēļ lauksaimniecības tehniku remontējam savā saimniecībā. Rezerves daļas varam paši atrast. Dažkārt tās pasūtu Vācijā.

Jurģis Krastiņš, SIA Naukšēni valdes priekšsēdētājs:

– Mums tehnikas pirkumā vissvarīgākais ir pēcpārdošanas serviss, tehnikas cena ir mazsvarīga. Daudzi saimnieki šo nosacījumu aizvien nenovērtē. Piekrītu, maksa par tehnikas apkalpošanu kāpj, tāpēc esam saimniecībā paši izveidojuši savu remonta tehnisko bāzi. Sadarbojamies ar tiem partneriem, kas mums spēj nodrošināt ātru remontu un rezerves daļu piegādi. Īpaši augstu vērtējam tos sadarbības partnerus, kas bojāto tehniku uz laiku aizvieto ar citu spēkratu. Patlaban sadarbojamies ar SIA Konekesko Latvija, kam savulaik bija vislabākais lauksaimniecības serviss Latvijā. Patlaban šim uzņēmumiem jau gandrīz uz papēžiem min vēl vairāki pakalpojuma sniedzēji, tostarp SIA Dotnuvas projektai. Par šo partneri arī neko sliktu nevaram teikt. Līdzīgi kā par SIA Vaderstad.

Jā, pakalpojumu cena dažkārt žilbina. Plānotos remontus ziemā veicam paši, tad meklējam arī, kur visizdevīgāk pirkt rezerves daļas. Sezonas darbu laikā ļoti svarīgs ir ātrums, cena tad kļūst nesvarīga.

Toms Ikers, Raiskuma pagasta ZS Rustēgs saimnieks:

– Ir vēl daudz jāpilnveidojas mūsu tehnikas apkopes pakalpojuma sniedzējiem. Ir pat tādi servisa darbinieki, kuri neatšķir arklu no kultivatora. Zinošie mehāniķi ļoti ātri salabo tehniku, mazāk zinošie darbojas ilgi, un viņiem par darbu ir jāmaksā daudz vairāk. Ir viens pārdevējs un servisa pakalpojumu sniedzējs – SIA Valtek, kas pārdod Valtra zīmola traktorus, – tas šajā ziņā grēko visvairāk. Darbiniekus tas maina kā zeķes. Valtek mehāniķi nāk uz tavu saimniecību it kā mācīties. To atzīst arī daudzi citi kolēģi. No mūsu saimniecības pieredzes vislabākās atsauk­smes man ir par SIA Dojus Latvia, arī Stokker Agritech darbojas labi.

Rezerves daļu uzcenojumi ir ļoti augsti – pat vairāk nekā 100%. To zinu droši tāpēc, ka agrāk pats strādāju lauksaimniecības tehnikas pārdošanas uzņēmumā.