Foto: Timurs Subhankulovs

Šovasar notikušajā lauka dienā Tērvetē interesentiem bija iespēja iepazīties ar projektu par nelimitētas jaunpiena izēdināšanas metodes ietekmi uz teles attīstību un augšanu, kā arī aplūkot demonstrējumu novietni. Pasākuma laikā viedokli pauda augsti kvalificēti speciālisti no Latvijas un Anglijas.

Patlaban AS “Tērvete” pētījumā iekļautie teļi ir sadalīti divās grupās pa četrdesmit dzīvniekiem. Pirmā ir tā sauktā limitētās barības grupa un otra – nelimitētās barības grupa. Nelimitētās barības grupas dzīvniekus baro ar pienu un piena maisījumu, prestarteriem, kā arī sausnu. Savukārt teļiem limitētās barības grupā nepiedāvā piena pulveri un pārējo barību izbaro mazākā daudzumā nekā nelimitētās grupas dzīvniekiem.

Jaunpiens uzreiz pēc dzimšanas

Projekta īstenotāji teic, ka, eksperimentējot ar barošanas metodēm, svarīgi ir strikti ievērot izvēlēto metodi, tādējādi ilgtermiņā izprotot efektīvāko.

Kādi nosacījumi ir jāievēro augstas kvalitātes teļu audzēšanā? Svarīgs aspekts ir barības izdale. Tai jābūt tik daudz, lai dzīvnieks neciestu badu. Cīņa par barību ir lieka enerģijas patērēšana, kas nesekmē augšanu.

Kvalitatīvs jaunpiens ir izbarojams divu stundu laikā no brīža, kad teļš dzimis. Šajā periodā jaunpienā ir vajadzīgās barības vielas teļa augšanai. Svarīgi apzināties, ka teļš uzreiz pēc dzimšanas ir teju bez imūnsistēmas un ar jaunpienu tiek uzturēta jaundzimušā dzīvnieka dzīvotspēja. Līdz ar katru nākamo stundu jaunpiena efektivitāte attiecībā pret teļu zūd. Pēc aptuveni astoņām stundām organisma spēja uzņemt jaunpienā esošās barības vielas ir samazinājusies uz pusi. Ir pierādīts, ka posms no piedzimšanas brīža līdz astoņu nedēļu vecumam būtiski ietekmē dzīvnieka tālāko produktivitāti.

Teļu augšanu ietekmējošie faktori

Teļu augšanu ietekmē daudz un dažādi nosacījumi. Vissvarīgākais ir mikroklimats, kurā tie atrodas. Svarīgs nosacījums ir arī tīrība, higiēna, kas ietver novietnes, barošanas rīku dezinfekciju un kārtības uzturēšanu. Svarīgi ir novietnē nodrošināt ventilāciju, bet ne tādu, kas radītu caurvēju. Ieteicams radīt gaisa kustību, bet ne ātrāku kā 1,3 m/s.

Lai mērījumi būtu uzskatāmi par objektīviem, tie ir jāveic ilgu laiku. Optimālais laiks mērījumu veikšanai ir astoņu stundu periods. Karstā laikā vēlama nojume, tādējādi pasargājot dzīvniekus no lieka enerģijas patēriņa, sevi dzesējot. Jāseko mitruma, amonjaka līmenim teļu novietnēs. Trokšņa līmenim novietnēs nevajadzētu būt augstākam par astoņdesmit pieciem decibeliem. Ikviens ārpus normas esošs faktors samazina teļu spēju attīstīties produktīvi un ietekmē augšanu.

Veicot barošanu, strikti ievērojama tīrība, jo nemazgātos ēdiena traukos ir labvēlīga vide mikroorganismiem, kas negatīvi ietekmē vēl nenobriedušo dzīvnieka imūnsistēmu. Proti, organismam nepieciešams papildu enerģijas patēriņš cīņā pret nelabvēlīgajām baktērijām. Tas nozīmē, ka dzīvnieka organisms nevelta enerģiju savai attīstībai. Baktēriju iznīcināšanai var izmantot skābi saturošus produktus (pievienot izbarojamajam materiālam), tādējādi izkliedējot baktērijām labvēlīgo vidi. Pierādīts, ka dzīvnieku organisms sajūt baktēriju esamību un bloķē vielas uzsūkšanos organismā. Līdz ar to netiek uzsūktas arī organismu labvēlīgi ietekmējošās vielas.

Anglijas pieredze

Anglijā uzskata, ka būtiskāks ieguvums ir no jaunpiena nelimitēšanas. Ierobežojot jaunpienu teļiem, vērojams sliktāks rezultāts. Limitējot jaunpienu, līdz ar katru stundu pozitīvā jaunpiena ietekme mazinās. Tas nozīmē, ka līdz ar limitēšanu atņemam organismam sākuma uzrāvienu.

Anglijas pieredze vēsta, ka teļiem izbarojamo pienu nepieciešams pasterizēt. Šāda pieeja atšķiras no Latvijā izmantotajām metodēm. Angļi savas metodes pareizību pamato ar to, ka, pasterizējot un papildus pievienojot skābi saturošu produktu un noturot izbarojamo materiālu vismaz 24 stundas, tiek apkarotas baktērijas. Tādējādi panākot augšanai labvēlīgu vidi.

Ir pētījumi, kas apliecina, ka, pasterizējot pienu, baktērijas iet bojā, bet apstrādes procesā izdalās toksīni, kas var būt vēl kaitīgāki par jau esošo toksīnu buķeti piena sastāvā pirms pasterizēšanas. Tādējādi teļiem var rasties diarejas risks.

Citi efektīvas audzēšanas nosacījumi

Teļu barošanā izmantojot piena pulveri, būtisks aspekts ir proteīna daudzums produktā. Ieteicamais proteīna daudzums ir vismaz 20%. Izmantojot produktus, kas satur pākšaugu proteīnu, pastāv risks gatavošanas laikā to pilnībā nesajaukt, tādējādi teļš var zaudēt tik svarīgās uzturvielas. Svarīgi ir ievērot vienveidību. Ja ieberam traukā pulveri un tad uzlejam ūdeni, tad šo sistēmu vēlams piekopt. Sastāvdaļu savienošana atšķirīgos veidos var izmainīt iegūstamā produkta konsistenci. Teļš tiek pieradināts pie noteiktas sistēmas, tā mazinot dzīvnieka stresu.

Izvēloties nelimitēto barošanu, teļam vienā ēdienreizē iespējams izbarot pat piecus litrus piena. Līdz ar nelimitētu barošanu izmaksas sadārdzinās, tomēr šāds modelis, dzīvniekam nonākot produktīvajā vecumā, dod būtisku ieguvumu. Proti, lielāku izslaukumu un dzīves ilgumu.

Agrāk populāri bija uzskatīt, ka efektīvā piena lopkopībā visu nosaka olšūna un šķirne, tomēr patlaban aktualizējas teorija, ka vislabākos rezultātus var iegūt, strādājot pie augšanu un attīstību ietekmējošiem faktoriem.

Piena izbarošanu teļiem ieteicams pārtraukt aptuveni trīs četru mēnešu vecumā. Teļiem barībā nepieciešama arī kokšķiedra, tas ir, salmi un siens. Kokšķiedra rosina muskuļu augšanu. Dzīvnieks pats jūt nepieciešamību pēc kokšķiedras, tāpēc, ja tā tam nebūs pieejama, teļš uzturā lietos pakaišus. To uzņemšana ir saistīta ar nelabvēlīgo baktēriju perēkļa veidošanās risku. Lai izvairītos no šā riska, svarīgi ir teļu laikus nošķirt no govs.

Audzējot teļus, saimniekam jāparedz novietņu dezinfekcija, izvēloties savam ganāmpulkam piemērotāko metodi (piemēram, smidzināšana, apdedzināšana u. c.).

Barojot teļu tikai ar pienu, neveidojas spureklis. Ja nav spurekļa, nav veiksmīga rezultāta no teļa barošanas turpmākajā dzīves periodā. Spurekļa attīstībai ir nepieciešami aptuveni seši mēneši. Tā veidošanai ir ieteicams uz katriem trim kilogramiem kokšķiedras paredzēt desmit litrus ūdens, tādējādi veicinot spurekļa tilpuma palielināšanos. Ūdenim ir jābūt svaigam un pieejamam jau no pirmās teļa dzīves dienas.

Lai sekotu līdzi teļu barošanai, ieteicams izmantot spaiņus ar pupiem, tādējādi iespējams kontrolēt higiēnas prasības, kā arī sekot līdzi dzīvnieka ēšanas paradumiem.

Lai izprastu teļu barošanas metožu rādītājus, ir jāsaprot, kāds ir vispārējais mērķis. Rādītāji var būt dažādi. Piemēram, izdzīvošana, ražīgums, dzemdību norise, izmaksas u. c., kas iegūstami, uzkrājot statistikas datus. Līdzīgi ir ar slimībām. Svarīgi ir atzīmēt konkrētus dzimšanas datus, jaunpiena izbarošanas specifiku. Tas palīdzēs veikt izpēti un atrast vīrusa iemeslus gadījumos, kad to konstatēs fermā.

UZZIŅA

Saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi apakšpasākumu Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem demonstrējumu vietā AS Agrofirma “Tērvete”, sākta izpēte par nelimitētas jaunpiena izēdināšanas metodes ietekmi uz teles attīstību un augšanu. Projektu īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs kopā ar sadarbības partneriem – AS Agrofirma Tērvete, APP Agroresursu un ekonomikas institūts, biedrību Zemnieku saeima.

Projekts ir sākts nesen un turpināsies četrus gadus, lai noslēgumā uzskatei iegūtu datus, kas atspoguļos jaunpiena izbarošanas metožu ietekmi uz augšanu un attīstību.