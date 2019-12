Foto: LETA

Šogad sezonas laukstrādniekus nodarbinājusi 231 saimniecība, kas ir par 24% vairāk nekā pērn, liecina Lauku atbalsta dienesta apkopotā informācija.

No 1.aprīļa līdz 30.novembrim lauksaimnieki varēja veikt sezonas laukstrādnieku reģistrāciju. Šī bija jau sestā sezona, kad saimniecības, kas darbojas augļkopības un dārzeņkopības nozarēs, kā arī nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, to varēja darīt Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Kā liecina LAD dati, iesaistīto sezonas laukstrādnieku skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 33% – 3340 nodarbināto šogad salīdzinājumā ar 2516 darbiniekiem pērn.

Tāpat LAD dati liecina, ka auguši arī vidējie dienas ienākumi vienam nodarbinātajam. 2017.gadā tie bija 19,95 eiro, 2018.gadā – 24,60 eiro, bet 2019.gadā – 26,64 eiro.

Lielākie dienas ienākumi reģistrētim sezonas laukstrādniekiem vecuma grupā no 26 līdz 35 gadiem, veidoja 29,27 eiro (109,9% no vidējā atalgojuma), bet mazākie – 20,31 eiro (76,2% no vidējā) vecuma grupā līdz 15 gadiem.

Zem vidējā līmeņa atrodas arī vecuma grupas no 36 līdz 45 gadiem (97,5%) un no 56 līdz 65 gadiem (94,9%). Vecuma grupā vairāk par 66 gadiem vidējais atalgojums dienā ir 27,24 eiro.

2019.gada sezonas darbu periodā kopumā tika aprēķināts sezonas laukstrādnieku ienākums 1,4 miljonu eiro apjomā, savukārt 2018.gadā – 1,1 miljons eiro. Aprēķināta nodokļa apmērs 2019.gadā audzis par 26% – no 168,5 tūkstošiem eiro 2018.gadā līdz 212,67 tūkstošiem eiro 2019.gadā.

No 2014.gadu, kad tika ieviests samazinātā nodokļa režīms sezonas laukstrādniekiem, aprēķinātā nodokļa apmērs audzis par 425%. Nodoklis vidēji uz vienu nodarbināto 2019.gada sezonā ir 64 eiro.

2019.gadā gandrīz visos reģionos pieauga lauksaimniecību skaits, kas reģistrēja sezonas laukstrādniekus. Izņēmums – Ziemeļaustrumu reģions, kur lauksaimniecību skaits palika nemainīgs, un Viduslatvijasreģions, kur saimniecību skaitssamazinājies. Ievērojami pieauga lauksaimnieku, kas nodarbina sezonas laukstrādniekus, skaits Lielrīgā, Ziemeļvidzemē, Ziemeļkurzemē, Austrumlatgalē un Dienvidkurzemē.