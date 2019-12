Izstāde “Fi Europe&Ni” Fi Europe & Ni. Publicitātes foto.

Laikā no 3.-5.decembrim Parīzē notiek izstāde “Fi Europe & Ni”, kurā tiekas Eiropas un pasaules lielākie pārtikas produktu un dzērienu ražotāji, izplatītāji un patērētāji. Šogad izstādē Latviju pārstāvēs divas kompānijas – olu produkcijas tirdzniecības uzņēmums SIA “Ovostar Europe” un kartupeļu cietes ražotājs SIA “Aloja-Starkelsen”.

“Eksporta veicināšana ir viena no galvenajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm, un dalība starptautiskās izstādēs ir lieliska iespēja atrast jaunus partnerus produkcijas noieta palielināšanai un diversificēšanai. Latvijā pārtikas produktu eksports veido 18,6% no kopējā eksporta, un mūsu uzņēmējiem, piedaloties šāda veida izstādēs, ir liels potenciāls to palielināt,” norāda ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.



“Izstādē Fi Europe & Ni piedalīsimies jau trešo reizi, galvenokārt ar mērķi stiprināt esošās partneru attiecības, kā arī veidot jaunas. Ņemot vērā stabilo pieprasījuma kāpumu pēc kvalitatīvas olu produkcijas, gadu no gada turpinām paplašināt savus noieta tirgus visā Eiropā un arī ārpus tās,” informē SIA “Ovostar Europe” komercdirektors Edgars Lesnieks.



“Fi Europe & Ni” norisinās kopš 1987. gada un ir lielākā pārtikas nozares starptautiskā izstāde, kurā ik gadu piedalās vairāk nekā 1700 dalībnieku un to apmeklētāju skaits pārsniedz 27 000.