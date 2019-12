“Latvijas valsts meži” noraida Valsts kontroles pārmetumus par kūdras atradņu zemes nomas maksām

Foto: LVM

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) atbalsta Valsts kontroles izstrādātos ieteikumus Zemkopības ministrijai derīgo izrakteņu apsaimniekošanas jomā un aktīvi līdzdarbosies to ieviešanā, tostarp sadarbojoties ar nozares atbildīgajām ministrijām zemes dzīļu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plāna izstrādē.

Tomēr uzņēmums stingri noraida Valsts kontroles ziņojumā ietvertos pārmetumus, informē LVM Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs.

LVM ieskatā Valsts kontroles piedāvātais kūdras nozares kopējā eksporta apjoma salīdzinājums ar uzņēmuma gūtajiem kūdras atradņu zemes nomas maksas ieņēmumiem ir nekorekts un rada nepatiesu iespaidu par nozares efektīvu pārvaldību.

“Jāņem vērā, ka LVM pārņēma jeb faktiski “mantoja” kūdras un citu derīgo izrakteņu ieguves nozari ar jau spēkā esošām līgumsaistībām ar konkrētiem uzņēmumiem. LVM uzdevums, pārņemot nodotos zemes nomas līgumus derīgo izrakteņu ieguvei 2000. gadā, galvenokārt, ir bijis nodrošināt nomas līgumu saistību izpildi atbilstoši to saturam un spēkā esošajiem tiesību aktiem. Visas nozares eksporta ieņēmumu un LVM iznomāto kūdras atradņu nomas maksas starpību var skaidrot ar kūdras pārstrādes uzņēmumu zināšanām un spēju investēt ražotnēs, ražojot eksportspējīgus kūdras produktus – iepakotus augstas vērtības substrātus. Te ir salīdzināti divi pilnīgi dažādi produkti, ko raksturo atšķirīgs patērētājs, nesalīdzināmi kapitālieguldījumi to ražošanai un nesalīdzināmi produktu pievienotās vērtības līmeņi, līdz ar to šāds salīdzinājums nav korekts,” norāda LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics.

Līdztekus LVM nepiekrīt Valsts kontroles ziņojumā ietvertajai interpretācijai par uzņēmuma laika posmā no 2015. gada līdz 2018. gadam īstenoto kūdras atradņu zemes nomas maksas indeksāciju, kas, Valsts kontroles ieskatā, iespējams, varēja tikt īstenota ātrāk.

“Jāatgādina, ka tieši LVM un Zemkopības ministrija pievērsa valdības uzmanību nepieciešamībai mainīt nomas maksas pamatprincipus un tos nosakošos tiesību aktus”, uzsver E. Zakovics. 2014. gadā pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kūdras atradņu zemes nomas maksas indeksāciju LVM ieviesa kā rūpīgs un krietns saimnieks – izvērtējot juridiskās sekas, kas būtu radušās, ja uzņēmums vienpusēji grozītu vai lauztu līgumus ar vairākiem desmitiem komersantu, kuru zemes nomas līgumi paredzēja iespēju tos grozīt, tikai abpusēji vienojoties.

Turklāt nomas maksu indeksācija bija jāveic, apzinoties, ka LVM tirgū atrodas dominējošā stāvoklī un tādēļ nedrīkst piemērot atšķirīgus nosacījumus dažādiem komersantiem.

LVM rīcību kūdras atradņu zemes nomas maksas indeksācijas ieviešanā ir izvērtējis neatkarīgs juridiskais audits, kas uzņēmuma lēmumus un darbību šajā jautājumā ir atzinis par pilnībā atbilstošu normatīvajiem aktiem.

Valsts kontrole savā ziņojumā vērš uzmanību arī uz LVM līdzšinējo rentabilitātes aprēķināšanas metodiku, norādot, ka tajā nav iekļautas uzņēmuma apsaimniekošanā esošās kokaudzes.

Tikmēr LVM uzsver, ka uzņēmuma gada pārskati ir sagatavoti atbilstoši starptautiskai grāmatvedības praksei un tiem ir pievienots starptautisku revidentu atzinums, tādēļ uzņēmums nevar piekrist Valsts kontroles paustajam, ka uzņēmuma pārskatos ir iekļauta nekorekta informācija.

“Nevaru piekrist apgalvojumam, ka LVM aktīvu atdeve ir zem nozares vidējā, gluži otrādi – uzņēmuma ekonomisko datu analīze skaidri parāda, ka LVM rentabilitāte ir augsta ne tikai Latvijas līmenī, bet arī salīdzinot ar līdzīgiem meža apsaimniekošanas uzņēmumiem Eiropā – Austrijā, Vācijā, Somijā un Igaunijā”, norāda E.Zakovics.

Tāpat arī LVM vērš uzmanību, ka daudzās Eiropas valstīs, līdzīgi kā Latvijā, vietējo likumdevēju lēmumu rezultātā kokaudzes nav iekļautas meža apsaimniekotāju uzņēmumu bilancēs – tā tas ir, piemēram, Polijā, Somijā, Austrijā, atsevišķos Vācijas apgabalos un citur.

