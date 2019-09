Foto-LETA

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

Grozījumi precizē, kādā kārtībā cūkas no II un III riska zonas tiek nosūtītas nokaušanai uz II vai III riska zonā esošu kautuvi Latvijas teritorijā, ja no šīm cūkām iegūtā gaļa tiek izplatīta Latvijā, kā arī precizē nosacījumus šīs gaļas izplatīšanai, tostarp ĀCM patogēnu identifikācijas testa izmantošanu.

Kā norāda Zemkopības ministrijā, ņemot vērā, ka 5. jūlijā tika apstiprināts ĀCM uzliesmojums mājas cūku populācijā Latvijā Liepājas novadā, ar grozījumiem arī tiek mainītas ĀCM riska zonas.

Turpmāk I riska zona saglabāsies Aizputes novada Cīravas pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa 1192, Lažas pagasta daļā uz ziemeļrietumiem no autoceļa 1199 un uz ziemeļiem no Padures autoceļa.

Tāpat I riska zona saglabāsies Pāvilostas novadā, kā arī Grobiņas novadā un Durbes novada Dunalkas pagasta daļā uz rietumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192 un Tadaiķu pagastā.

Savukārt II riska zona turpmāk būs Aizputes novada Kalvenes pagasta daļā uz dienvidiem no autoceļa A9 un Durbes novada Durbes pagasta daļā uz dienvidiem no dzelzceļa līnijas Jelgava–Liepāja.

Bet Aizputē, Durbē, Aizputes novada Aizputes pagastā, Cīravas pagasta daļā uz dienvidiem no autoceļa 1192, Kazdangas pagastā, Kalvenes pagasta daļā uz ziemeļiem no autoceļa A9, Lažas pagasta dienvidaustrumu daļā un pagasta daļā uz dienvidaustrumiem no autoceļa 1199 un uz dienvidiem no Padures autoceļa, kā arī Durbes novada Vecpils pagastā, Durbes pagasta daļā uz ziemeļiem no dzelzceļa līnijas Jelgava–Liepāja un Dunalkas pagasta daļā uz austrumiem no autoceļiem P112, 1193 un 1192 turpmāk noteikt III ĀCM riska zona.

Noteikum stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā ziņots, pirmā riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap trešo vai otro riska zonu. Dzīvas cūkas un cūkgaļu no šīs zonas drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas.

Otrā riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas tikai savvaļas cūku populācijā. No šīs zonas aizliegts pārvietot dzīvas mājas cūkas. Savukārt cūkgaļu, kā arī gaļas izstrādājumus drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas.

Turpretī trešā riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas mājas cūku novietnēs un savvaļas cūku populācijā. No šīs teritorijas nedrīkst izvest ne dzīvas cūkas, ne cūkgaļu un tās izstrādājumus, ne arī mežacūku gaļu un tās izstrādājumus.