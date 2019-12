Projekta “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” dalībnieki vienā no saimniecībām. Foto: LLKA

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) īstenotais projekts “Jaunietis – nākotnes saimnieks videi draudzīgā un bioloģiski daudzveidīgā lauku saimniecībā” noslēdzies, īstenojot trīs seminārus-darbnīcas “Grauda ceļš no pavasara līdz rudenim” kopumā 150 profesionālo vidējo izglītības iestāžu audzēkņiem lielākajos graudu kooperatīvos – “Durbes grauds”, “LATRAPS” un “VAKS” un šo kooperatīvu biedru saimniecībās.

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un ar to saistītās aktivitātes visā pasaulē, arī Latvijā jauniešiem, kas savu nākotni saistīs ar saimniekošanu laukos, ir jābūt zinošiem un informētiem par strādāšanu videi draudzīgi.

Tādēļ lai izglītotu un mudinātu jauniešus nākotnē veidot videi draudzīgas un bioloģiski daudzveidīgas lauku saimniecības LLKA projekta ietvaros kopumā 150 jaunieši no Kandavas lauksaimniecības tehnikuma un tā Cīravas un Saulaines filiālēm, Bulduru dārzkopības visusskolas un Smiltenes tehnikuma izmantoja piedāvāto iespēju gūt papildus zināšanas ārpus savu skolu sienām.

Kooperatīva “LATRAPS” klientu vadības direktore, agronome-eksperte Līga Ruža norāda, ka kooperatīvs ļoti novērtē jebkuru iespēju, kurā var izglītot topošos lauksaimniekus.

“Šis projekts ir viens no pozitīvajiem piemēriem, kā izglītot jauniešus par lauksaimniecības nozarē notiekošajiem procesiem, kā arī par to, kas viņus sagaida pēc konkrētas profesijas iegūšanas, kur viens no svarīgiem nozares faktoriem ir pareiza attieksme pret vides jautājumiem,” norāda L.Ruža.

“Jaunieši ar interesi iesaistījās pasākuma aktivitātēs. Uzskatu, ka arī turpmāk šāda un līdzīga rakstura semināri jauniešiem ir jāorganizē, lai paplašinātu savu personīgo redzesloku un pievērstu uzmanību videi draudzīgai saimniekošanai,” tā kooperatīva “Durbes grauds” valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča.

Arī kooperatīva “VAKS” valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons norāda – jaunieši par vides jautājumiem kopumā, tostarp, par draudzīgu attieksmi pret vidi gan ikdienā, gan savās saimniecībās ir jāizglīto aktīvāk. “Prieks, ka šā projekta ietvaros kooperatīvs “VAKS” Smiltenes tehnikuma jauniešiem akcentēja ar vidi saistītos jautājumus gan no kooperatīva, gan zemnieku saimniecības ikdienas skatpunkta.”

Semināri-darbnīcas jauniešiem tika organizētas Latvijas Vides aizsardzības fonda projekta ietvaros.