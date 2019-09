Foto: LETA

Augustā pa VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) infrastruktūru pārvadāto vietējo graudaudzētāju graudu kravu apjoms sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni kopš 2014.gada – kopumā pārvadāti 3600 vagoni.

Augusts bija pirmais graudu ražas novākšanas mēnesis, un sākotnēji tika prognozēts pa LDz infrastruktūru pārvadāt 2000 vagonus. Tomēr, pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar graudkopības nozari, pēdējos piecos gados lielākajai graudu ražai un piemērotajiem laika apstākļiem, pārvadāto vagonu skaits sasniedza 3600, kas ir par aptuveni 80% vairāk.

Transportējot tik lielu kravu skaitu, šī gada augustā iekšzemes pārvadājumu apjoms par 46% pārsniedza 2018.gada augustā veikto iekšzemes pārvadājumu apjomu.

Graudu novākšanas sezona turpinās arī septembrī, un pa LDz infrastruktūru pārvadāto graudu kravu apjoms šajā mēnesī varētu pietuvoties augusta rādītājiem.

Lai pārrunātu iepriekšējo gadu sadarbību graudu kravu pārvadāšanā, piektdien, 13.septembrī notika SIA “LDz Cargo” tikšanās ar graudkopības nozares pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti gan pozitīvie sadarbības aspekti, gan arī šķēršļi, kas līdz šim traucējuši veidot pēc iespējas labāku sadarbību, kā arī pārrunāti priekšlikumi turpmākajai sadarbībai.

Lai gan par graudu pārvadāšanu atbildīgā uzņēmuma SIA “LDz Cargo” nodrošinātie graudu kravu piegādes termiņi ir vidēji no 48-72 stundām, atkarībā no veicamā attāluma, ir konstatēti vairāki faktori, kas traucē operatīvu kravu nogādāšanu galapunktā un rada sadarbības partneru neapmierinātību.

Apkopojot pēdējo piecu gadu pieredzi graudu kravu pārvadāšanā, kā viens no traucējošiem faktoriem ir minams terminālu kapacitātes trūkums noteikta graudu apjoma uzņemšanā un savstarpēji neprecīzas informācijas apmaiņa, kā rezultātā vagoni tiek nosūtīti uz termināliem, kuriem vairs nav kapacitātes tos uzņemt. To veicina terminālu un nosūtītāju apmaiņa ar informāciju, kas dažkārt neatbilst faktiskajai situācijai.

Lai nākotnē uzlabotu pakalpojumu sniegšanu graudaudzētājiem, būtiski ir uzlabot terminālu infrastruktūras kapacitāti, kas atsevišķos terminālos patlaban nav piemērota vairāk kā 20-30 vagonu iekraušanu diennakts periodā. Šī situācija negatīvi ietekmē vagonu aprites laiku un efektīvu loģistiku, jo kapacitātes trūkuma dēļ ir nepieciešams papildus nodrošināt šķirošanas operācijas, kā arī jāveic lielāks manevru darbu apjoms. Tāpat loģistiku negatīvi ietekmē graudaudzētāju savstarpējā konkurence, kas kaitē kopējai sadarbībai un jaudas sadalei ostu terminālos.

Proti, nereti ostas termināla jauda noliktavās jau iepriekš ir sadalīta starp konkrētiem nosūtītājiem, tāpēc citiem nosūtītājiem var būt ierobežota pieeja tiem.

Lai nodrošinātu kravas vagonu nepārtrauktu pieejamību, SIA “LDz Cargo” prioritāri apkalpo klientus, kuriem nav paredzama kravas dīkstāve, bet gan nekavējoša tās izkraušana, vilciena sastāvam nonākot galamērķī, un graudu kravu pārvadājumu jauda ir atkarīga arī no ostu terminālu kapacitātes.

Lai nodrošinātu pēc iespējas īsāku dīkstāvi, vai novērstu to pavisam, viens no risinājumiem būtu maksas paaugstināšana par vagonu dīkstāvi jeb to izmantošanu noliktavas nolūkiem.

Tikšanās dalībnieki vienojās sagatavot priekšlikumus turpmākajai sadarbībai, kas tiks apkopoti un turpināt konsultācijas, lai turpmāk uzlabotu graudu kravu pārvadājumus.