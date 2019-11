Kārlis ar bērniem, mazajiem suldzērājiem – Hanneki un Tēdžu Ulmani. Foto: Anda Krauze

Pirms vairākiem gadiem, jūtot spēcīgas alkas pēc pārmaiņām, Kārlis Ulmanis aicināja savu ģimeni – dzīvesbiedri Rutu un abas atvases Hanneki un Tēdžu – no Rīgas pārcelties uz Bārbeles pagastu. Kopš ģimene dzīvo savās mājās “Kalnzemniekos”, Kārlis dibinājis arī uzņēmumu “Ābolis” un kļuvis par suldari. Garšīgās sulas, kuras nu jau var iegādāties vairākās tirdzniecības vietās, citu vidū izceļas ne tikai ar izsmalcinātu garšu, bet arī pārdomātu un gaumīgu dizainu.

Pārāk pārgalvīgi?

Kāpēc tieši Bārbeles pagasts? Vieta tika izvēlēta nejauši/jauši. Apzināti meklēta netika, taču to pamanīja Kārļa vecaistēvs sludinājumā. Aiz cieņas pret viņu Kārlis ar ģimeni tomēr aizbrauca apskatīties, lai nebūtu jāmelo, kāpēc to neizvēlēsies. Aizbraucot izrādījās, ka vieta būs īstā. Patika gan ābeļdārzs, gan Rīgas tuvums (tikai 60 km), gan tas, ka māja uzreiz bija dzīvojama, turklāt radās iespēja bez papildu izmaksām to samainīt pret vecāsmammas mantojumā atstāto dzīvokli. Tas bija praktiski emocionāls lēmums. Taču, kā jau tas dzīvē notiek, kopš pārvākšanās ir bijuši vairāki kritumi un kāpumi, jo, mainoties dzīvei, ir jāmainās līdzi arī pašiem. Jāpārveido vecie ieradumi, ikdiena, arī atbildības jomas stipri maina kursu.

“Jau ceturto gadu dzīvojam savā mājā, kas atrodas pie Sēlijas robežas. Ir arī kaimiņi. Netālu – Bārbele un Vecumnieki. Taču, teikšu atklāti, dažreiz tomēr aizdomājos – kur gan esmu iekūlies? Jo tas bija mans eiforijā pieņemts lēmums. Jā, es jutos iedvesmots, taču tādā stāvoklī labāk svarīgus lēmumus nepieņemt, jo var gadīties pārvērtēt savas spējas un iespējas. Esmu nonācis pie secinājuma, ka to izdarīju pārgalvīgi. Nedomāju, ka tā bija kļūda, bet kļūda bija tas, ka lēmumu pieņēmu vienpersoniski. Ar Ulmaņa uzvārdu jau laikam tā pieklājas, taču tas vairs nav tik mūsdienīgi. Katrā ziņā arī progresīvi īsti ne. Bet ne jau mierīga jūra dara jūrnieku pieredzējušu, vai ne? Ar dzīvi tāpat. Tagad sāku vairāk novērtēt to, ko man devuši pārdzīvojumi un krīzes. Esmu sācis daudz vairāk saprast sevi, savus ieradumus, kā tos kontrolēt, lai neatkārtotu kļūdas,” dalās Kārlis.

No sapņiem uz realitāti

Ideja par uzņēmumu “Ābolis” Kārlim dzima jau pirms laba laika, kādiem pieciem sešiem gadiem. Uzņēmuma nosaukums izvēlēts intuitīvi. Tajā brīdī šaubas neesot bijušas: “Biju naivs un dumjš, “maucu” tikai uz priekšu, paļaujoties, ka viss notiksies, kā nākas. Arī ar pārtikas ražošanas praktisko pusi iepriekš nebiju saskāries, tikai tik daudz, ko nozīmē cept un vārīt sev un ģimenei. Taču, lai arī kādām grūtībām un šaubām es dotos cauri, šī pieredze attīsta, veido manu personību un izpratni par notiekošo. Ceru, ka šīs zināšanas noderēs nākotnē ne tikai man, bet varēšu tās nodot tālāk arī bērniem.

Esam mājražotāji un ražojam salīdzinoši nelielos apjomos. Sākām to visu no absolūtas nulles. Bija tikai parasta garāža pie mājas – no neapmesta gāzbetona. Soli pa solim, lēnā garā, izmantojot uz vietas atrodamos materiālus (ķieģeļus, akmeņus un betona plāksnes), veidojām, remontējām un paplašinājāmies. Piesaistot dažāda veida atbalstu, sākot ar www.projektubanka.lv, ieguldot savu privāto finansējumu, ar ideju uzrunājot Kristapu Sprūdu (SIA “Ābolis” līdzīpašnieks), piesaistot Vecumnieku domes atbalstu, kā arī realizējot Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu sadarbībā ar ALTUM, lēnā garā augam.

Principā visi nopelnītie un apgrozītie finanšu līdzekļi šobrīd aiziet attīstībai; “Ābolis”, tā teikt, vēl ir projekta stadijā. Izmaksāt algu sev vēl nesanāk. Arī pats āboļdārzs man nepieder, to īrēju. Taču vismaz gandarījums, ka nu jau trīs gadus pēc kārtas ar Vecumnieku domes atbalstu pavasara plaukumā šajā pašā āboļdārzā organizēju naivo minifestivālu “Āboļdārzs”; ceru, ka izdosies šo tradīciju turpināt,” stāsta Kārlis.

Viens no iemesliem, kādēļ tika sperts lielais pārmaiņu solis un ģimene no pilsētvides pārvācās uz laukiem, bija vēlme mainīt pilnas slodzes biroja darbu pret dabu un brīvību tajā. Jāsaka gan, ka finansiālu apsvērumu dēļ (arī, lai atbalstītu uzņēmuma attīstību) Kārlim ir sanācis daļēji atgriezties savā pamatprofesijā. Viņš precizē: “Tas tiesa. Sevi un ģimeni šobrīd vairāk uzturu ar grafiskā dizaina/maketēšanas pakalpojumiem un strādājot par skolotāju.”

Garšā bagātinātas sulas

Uzņēmuma “Ābolis” spiestās sulas no citām atšķiras ar garšvielām, kurās tās ir karsētas. Dažas no iecienītākajām: Zemgalē audzēts čili, upeņu zari, ingvers. Pats sulu pagatavošanas veids ir salīdzinoši vienkāršs – ābolus sašķiro, nomazgā, sasmalcina, saspiež, izkarsē un sapilda. Grūtākais esot atrast balansu starp šiem procesiem, lai viss noritētu raiti.

Vērtīgi, ka uzņēmuma ražotajām sulām netiek pievienots mākslīgais cukurs. Pats suldaris stāsta: “Ābolus miksējam saldajos, saldskābajos un skābajos. Jaucam tā, lai sula pati par sevi būtu saldāka. Ir arī sulas, kur liekam klāt bumbierus. Bet interesanti, ka pieprasījums ir arī pēc skābajām sulām. Tas atkarīgs no sulas lietotāja un lietošanas mērķa: vai to dzers bērni, pieredzējušāki cilvēki, vai to jauks kokteiļos, atšķaidīs ar ūdeni u. tml. Arī paši salīdzinoši regulāri dzeram mūsu sulas. Bērni un dzīvesbiedre ļoti labi pasaka priekšā, kas derēs produkcijai, kas ne, viņu gaume ir labs katalizators. Vislabāk bērniem garšo 100% ābolu sula, kas karsēta upeņu zaros, kā arī “Ābolis Vulgaris”, kas ir 100% klasiska ābolu sula.”

Komplimentu birumus Kārlis ļoti bieži saņem par sulu iepakojumu – stikla pudelēm un tā dizainu. Kāpēc šāda izvēle?

“Tas tāpēc, ka stikla pudeli var lietot atkārtoti. Izskalo, sterilizē un pildi vēlreiz. Mūsu sulas tiek tirgotas arī beziepakojuma veikalā “Turza”, kur pudeles var atdot atpakaļ, ar domu, ka mēs tās izmantosim otrreiz. Taču tās nenes atpakaļ. Visticamāk, tas tāpēc, ka ir pietiekami smukas, lai izmantotu tālāk pašu saimniecībā. Par to prieks! Tāds ir arī viens no mērķiem, kāpēc esmu izvēlējies pildīt sulu tieši šādu formu pudelēs. Sula ir pieejama arī “bag in box” maisos ar krāniņu. Tas ir ērtāk un vienkāršāk, lai gan, protams, nav tik ekoloģiski. Taču, ņemot vērā, ka ir pieprasījums, nākas to darīt. Reizēm tikai tā iespējams izdzīvot. Vienlaikus esmu aktīvā “breinstormingā” jeb prāta vētrošanā, kā šo pakalpojumu pielāgot, lai līdzvērtīgās izmaksās to piedāvātu arī stikla tarā,” ar pārdomām dalās Kārlis.

Reizēm jādara pilnīgi viss

“Ar katru gadu SIA “Ābolis” aug. Uzkrāta arī vērtīga pieredze, piemēram, ko nozīmē – piegādāt produkciju lielveikalam. No vienas puses, viss rit veiksmīgi, no otras – varētu vēl veiksmīgāk. Sulas spiešanas pakalpojumam pieprasījums ir audzis, bet par sulām pudelēs vēl grūti nomērīt, jo tikai tagad tā aktīvāk sākam pie tā strādāt,” stāsta K. Ulmanis. Uzņēmums piegādā produkciju arī pircējiem uz mājām. Tas parasti tiek organizēts, izmantojot “Facebook” platformu un “Google” formu.

Kārlis atzīst, ka ikdiena paiet diezgan lielā stresā, jo attīstīties gribas uz visām pusēm. Darbi jāorganizē tā, lai uzņēmums spētu turpināties, un tas nereti nozīmē, ka savām rokām jādara pilnīgi viss: jāspiež, jāšķiro, jāpilda, jāpiegādā, jādizainē, jāgatavo rēķini, jāmeklē partneri, jāraksta projekti, jāgatavo atskaites, līgumi utt.

Viņš atklāti saka: “Jā, šobrīd ir tāda situācija, ka būtu vēlme iemācīties novaldīt laiku, lai spētu vakaros nevis strādāt, bet gan spēlēties ar bērniem. Šad tad jau sanāk. Vēl gribētos būt vīrišķīgākam un neatlikt darbus, ātrāk pieņemt lēmumus, kā arī atrast laiku sportam.”

Savukārt visiem topošajiem un jau esošajiem jaunajiem uzņēmējiem Kārlis silti iesaka ieklausīties citu, īpaši ekspertu un pieredzējušu cilvēku, ieteikumos un kritikā, kas palīdzētu izvērtēt, kādā veidā un kādus soļus spert uz priekšu.











Suldaris Kārlis Ulmanis: sākām no nulles

Uzziņa

SIA “Ābolis”

Uzņēmums dibināts 2017. gada novembrī

Atrašanās vieta: “Gaisma”, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads; navigācijā var atrast pēc nosaukuma – Āboļdārzs

Piedāvājumā: garšās bagātinātas ābolu sulas ar Zemgalē augušu čili, upeņu zariem, ingveru; ābolu etiķis; kā arī citi produkti no ābolu izspiedām

Darbošanās: sezonāla

Šobrīd uzņēmumā strādā divi darbinieki

Lielākoties roku darbs: no ābolu šķirošanas līdz pat etiķešu uzlīmēšanai

Meklē: https://www.facebook.com/gaismasabolis/

Citu vidū izceļas ar gaumīgu stikla pudeļu iepakojumu.