Foto: Inita Šteinberga

Gadatirgos un dažās lauku sētās esmu redzējis, ka bars trušu draudzīgi dzīvo vienā aplokā. Bet manējie kožas un plēšas. Trušus turu tikai smukuma dēļ. Ko darīt, lai garauši sadzīvotu

? ANDRIS MATKULĒ

“Trušus nevar vienkārši salikt kopā un gaidīt, ka tie draudzīgi sadzīvos. Barā valda stingra hierarhija, un, kamēr garauši nebūs nokārtojuši rēķinus, miera nebūs,” skaidro trušu dārza Zaķīši saimnieks Zigmunds Zaķis.

Veidojot baru, jāņem vērā daudz nosacījumu. Ja saliks kopā dažādus dzimumus, būs nekontrolēts ģimenes pieaugums. Taču starp viena dzimuma pārstāvjiem tiks skaidrotas attiecības, kurš ir galvenais. Trušu meitenes mēdz būt sevišķi agresīvas periodā, kad meklējas. Puiši prot arī kastrēt vājākos biedrus.

Kaimiņu aplokos dzīvojoši truši spēj vairoties pat caur sētu.

Izvēlas mierīgākos

Trušu audzētājs iesaka savus lolojumus ielaist aplokā un pavērot. Varbūt nebūs tik traki un dzīvnieki pēc vētrainas apsveicināšanās nomierināsies.

Ja garauši jāpērk, varbūt var sarunāt ar audzētāju, lai iedod līdzi vairākus. Tad bariņu salaiž kopā, pavēro un agresīvākos atdod atpakaļ.

Turēšanai aplokā ieteicami lielo šķirņu truši, piemēram, auntruši, ugunīgie, Jaunzēlandes baltie, reksi, tauriņtruši. Populāros pundurtrusīšus var izlaist aplokā tikai izskraidīties, jo mazam dzīvnieciņam dabā ir pārāk daudz ienaidnieku.

Ja trušus neplāno vairot, tos var kastrēt vai sterilizēt. Tad dzīvnieki tiešām būs mierīgāki, tomēr radīsies cita problēma – liekais svars (garaušiem jau tāpat ir tendence apvelties). Šī liga mīļdzīvniekam var būt nāvējoša.

Kad trušu bars jau izveidots, nedrīkst aizgaldā pēkšņi likt klāt kādu jauniņo. Tam klāsies plāni.

Iekārto voljeru

Foto: Koldunov/SHUTTERSTOCK

Jo trušu aploks plašāks un interesantāks, jo garaušiem mazāka vēlme kašķēties citam ar citu. Iežogojumu veido aptuveni lielas istabas izmērā un ar dažādām mēbelēm. Aplokā izvieto vairāk mājiņu, nekā ir trušu, lai ir izvēles iespējas. Ieteicamas pat divas izejas. Var būt arī kāds slēpnis, celms. Tas noderēs, ja daži iemītnieki sastrīdēsies, jo par to, kurš pamūk no acīm nostāk, kauslim interese zūd.

Garaušu interesi piesaista arī dažāda barība, piemēram, koku zari, saknes.

Ierīko vairākus barības un ūdens traukus, jo pie vienīgā trauka kauslis var nelaist klāt pārējos.

Aplokā jābūt vietām, kas vienmēr ir sausas un kur ir aizvējš.

Labos apstākļos, bez stresa, ar iespējām izkustēties trusis var nodzīvot pat 16 gadu, tāpēc ir vērts pacensties ar aploka ierīkošanu.

Garantē drošību

Gatavojot aploku, galvenā ir trušu drošība.

• Dzīvnieki paši mēģinās izrakties vai izlēkt, tāpēc žogu veido, daļu sētas ieliecot uz iekšpusi L burta veidā (apmēram 0,5 m). To apliek ar velēnu.

• Lai voljerā neiekļūtu suņi vai lapsas, arī gar ārmalu der noklāt stiepļu pinumu, jo dzīvnieks nav tik gudrs, lai atkāptos un raktu.

• Žogam vajadzētu būt apmēram 2 m augstam, lai garauši nelec ārā, bet nelūgtie viesi – iekšā.

• Truši rok alas, tāpēc to drošībai ieteicams arī uz zemes uzklāt metāla sietu.

• Sietu vai tā saukto zvejnieku tīklu vajadzētu pārvilkt arī aplokam, lai garaušus neaiznes plēsīgie putni – uzbrukt var pat vārnas un žagatas.

• Vislabāk, ja naktī garauši uzturas drošos, aizveramos būros.

Gadatirgus nepatīk

Trušu audzētājs atklāj, ka arī profesionāļiem ar garaušu kopdzīvi ikdienā klājas dažādi. Cilvēki, kas viesojas audzētavā vai pie izbraukuma aploka svētkos, trušu dzīvi redz tikai īsu brīdi.

Izbraukumiem audzētājs trušu grupu sagatavo iepriekš. Vispirms izvēlas mierīgākos, drošākos garaušus. Jāņem vērā, ka trušiem no bailēm tiešām var pārsprāgt sirsniņa. Diemžēl gadatirgi mājdzīvniekiem, atšķirībā no cilvēkiem, nav nekāda izklaide, un ne visi ausaiņi to pārdzīvos.

Truša uzbūve arī nosaka, ka dzīvnieku nedrīkst stiprāk saspiest vai stiept aiz ausīm, kā to sevišķi gribas darīt bērniem.

Trusi cilā saudzīgi, paliekot roku zem puncīša.