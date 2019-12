Foto: Agro Tops

Bioloģiskās lauksaimniecības noteikumi paredz, ka arī sēklām un stādāmajam materiālam jābūt iegūtiem ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, bet praksē to nav tik vienkārši izdarīt. It sevišķi, ja runa ir par sīksīpoliem, kurus no sējas līdz gala produktam audzē vienu vai pat divus gadus.

Vislielāko risku rada augsnē mītošās infekcijas, kuras ir grūti kontrolēt, pat konvencionāli audzējot. Arī kaitēkļi, it sevišķi nematodes, ir liels apdraudējums.

Jau pirms 20 gadiem Holandes sīpolu selekcijas firma De Groot en Slot ir radījusi kvalitātes shēmu Quality inside, kas garantē, ka sīksīpoli ne tikai atbilst šķirnei un ir arī sašķiroti pēc lieluma, bet arī garantēti brīvi no kaitēkļiem un infekcijām.

Šogad, svinot savu 50 gadu darba jubileju, šī firma paziņoja, ka ir gatava piedāvāt tirgū arī bioloģiski audzētus sīksīpolus ar kvalitātes zīmi Quality inside. Un runa nav par vienu šķirni vien. Tiek piedāvātas astoņas šķirnes, tostarp ar sarkanām mizām – ‘Boga’, ‘Troy’, ‘Jetset’, ‘Centurion’, ‘Radar’, ‘Red Light’, ‘Redlander’ un ‘Red Baron’.

Visā pasaulē bioloģiskie zemnieki ļoti labprāt izvēlas sīpolu audzēšanu no sīksīpoliem, jo tas atvieglo cīņu ar nezālēm. Sīksīpolus ir iespējams iestādīt nedaudz vēlāk par sēklu sēju, tāpēc ir laiks labāk sagatavot augsni, tostarp izprovocēt nezāļu dīgšanu un iznīcināt tās ar ecēšām vai liesmu kultivatoriem. Šādu bioloģiski audzētu sīksīpolu piedāvājumu nodrošina vairāku firmu sadarbība.

De Groot eb Slot selekcionē piemērotus, pret slimībām izturīgus hibrīdus, bioloģiskā saimniecība Bouma Biologisch Pootgoed izaudzē sīksīpolus, firma Broer – lielākais sīksīpolu tirgotājs Eiropā – uzglabā, sašķiro, sagatavo pārdošanai un nosūta sīksīpolus pircējiem, bet dārzeņu sēklu selekcijas firma Bejo nodrošina to tirdzniecību visā Eiropā.

Šķirnes ‘Centurion’ un ‘Red Baron’ ir pazīstamas Latvijā jau labi sen, pārējās ir relatīvi vai tik tiešām jaunas.

‘Boga’. Vidēji agrīna augstražīga šķirne ar apaļas formas sīpoliem, noturīgu mizu dzeltenā krāsā. Sīpoli ar lielu sausnas daudzumu (13,5%), ir piemēroti ilgstošai uzglabāšanai. Svarīgi, ka šķirne ir izturīga pret neīsto miltrasu (Peronospora destructor).

‘Troy’. Agrīnā šķirne, izturīga pret priekšlaicīgu izziedēšanu, tāpēc piemērota stādīšanai ļoti agri. Veido apaļus sīpolus ar mizu dzeltenā krāsā, ar lielu sausnas daudzumu (14,2%). Piemērota īslaicīgai uzglabāšanai, bet vislabāk pārdot ražu uzreiz pēc novākšanas.

‘Jetset’. Agrīna augstražīga šķirne, veido izskatīgus apaļus sīpolus. Apvieno agrīnumu un labu mizas kvalitāti. Piemērota īslaicīgai uzglabāšanai un pārdošanai tieši no lauka. Izturīga pret priekšlaicīgu izziedēšanu. Sausna – 13,5%.

‘Radar’. Ziemāju sīpolu šķirne, piemērota stādīšanai rudenī un ļoti agrai ražas novākšanai. Tiesa, līdz šim šīs šķirnes izmēģinājumi Latvijā nebija visai veiksmīgi neregulāro ziemas apstākļu dēļ. Tomēr tas nenozīmē, ka čakls audzētājs nespētu to izaudzēt arī Latvijā un nopelnīt ar ļoti agru sīpolu ražu.

‘Red Light’ F1. Visagrīnākais sarkano sīpolu hibrīds šīs firmas piedāvājumā. Veiksmīgi apvieno agrīnumu, augstu ražu un pievilcīgu krāsu.

‘Redlander’ F1. Pirmais sarkano sīpolu hibrīds tirgū ar augstu izturību pret neīsto miltrasu (Peronospora destructor). Sīpoli apaļi, ļoti izskatīgi, ar augstas kvalitātes mizu, pievilcīgu iekšējo krāsu, piemēroti ilgstošai uzglabāšanai.

Kaut gan 2020. gada sezonā šos sīksīpolus plāno piedāvāt tikai Holandes tirgū, nākotnē tie būs pieejami arī citu valstu audzētājiem.