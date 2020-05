“Skolas piena” programmas 15 gadu laikā izdzerti vairāk nekā 35 tūkstoši tonnu piena un tā produktu. Foto: Agnese Gulbe/LETA

Piena pārstrādes uzņēmums “Food Union” programmai “Skolas piens” paredzēto pienu ziedojis kopumā 16 000 bērnu no Latvijas maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, aģentūru LETA informēja koncernā.

“Food Union” pārstāvji atgādināja, ka Latvijā noteiktā ārkārtējā stāvokļa slēgto mācību iestāžu dēļ netiek īstenota programma “Skolas piens”, kurā bērni Latvijā trīsreiz nedēļā saņēma pa 200 miligramiem piena.

Tamdēļ “Food Union” kā lielākais “Skolas piens” dalībnieks ziedojis skolām saražoto pienu bērniem no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm Latvijā.

Kopējais ziedojuma apmērs produkta tirgus vērtības izteiksmē ir vairāk nekā 100 000 eiro.

Tādējādi šajā nedēļā vairāk nekā 16 000 bērnu no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm vecumā no pirmskolas izglītības iestādes vecuma līdz devītajai klasei deviņās lielākajās pašvaldībās un to novados Latvijā katrs saņems mēneša piena devu jeb 13 200 miligramu tilpuma paciņas “Rasēns” piena.

“Kopš brīža, kad Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ tika slēgtas mācību iestādes, bērni diemžēl nesaņem sev ierasto ikdienas piena devu, kuru nodrošinājām caur programmu “Skolas piens”. Kā rezultātā mums izveidojās 43 tonnu jeb 215 000 iepriekš saražota “Rasēns” piena paciņu uzkrājums,” sacīja Food Union” vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs, piebilstot, ka “Food Union” ar pašvaldību atbalstu nodrošinājis vismaz 16 000 bērnu ar pienu.

“Vēlamies īpašu pateicību izteikt visām pašvaldībām un to novadiem, kuri atsaucās, proti Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Jelgavas, Ventspils, Rēzeknes, Valmieras, Ogres un Jēkabpils sociālo dienestu un izglītības pārvalžu darbiniekiem par operatīvu iesaisti un sadarbību produktu nogādei katram bērnam,” teica Staņēvičs.

Jau ziņots, ka “Food Union” grupa apvieno trīs lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – “Rīgas piena kombināts”, “Valmieras piens” un “Rīgas piensaimnieks”, kas šobrīd pievienots “Rīgas piena kombinātam”.

Tāpat grupā ir lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā “Premia”, lielākais saldējuma ražotājs Dānijā “Premier Is” un saldējuma izplatītājs “Hjem Is”, saldējuma ražotājs Norvēģijā “Isbjørn Is”, saldējuma ražotājs Rumānijā “Alpin57Lux” un saldējuma ražotāji Baltkrievijā “Ingman Ice Cream” un Krievijā “Hladokombinat No.1”. 2018.gadā “Food Union” atvēra arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.

2018.gadā “Food Union” grupa Eiropā strādāja ar vairāk nekā 280 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā periodā, un vairāk nekā 9,8 miljonu eiro peļņu. Kompānijas pagājušā gada finanšu dati pagaidām nav publiskoti.