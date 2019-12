Turpmāk ikvienā klīnikā, veicot kucēniem pirmo obligāto vakcināciju divu nedēļu vecumā, veterinārārsti piedāvās uzreiz ievadīt mikročipu un noformēt pasi, lai uzreiz sāktu visas vakcinācijas rakstīt šajā vienotajā pasē. Foto: Kate Šterna

Veterinārmedicīnas likumā ir noteiktas stingrākas prasības suņu īpašniekiem un tās stāsies spēkā Ziemassvētkos. No 24.decembra ikvienam suņu audzētājam neatkarīgi no kinoloģiskās organizācijas piederības, kā arī ierindas īpašniekiem, kura kucītei piedzims kucēni, līdz četru mēnešu vecumam tiem būs jāievada mikročips un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra (LDC) vienotajā reģistrā.

“Kāpēc vispār bija nepieciešamas izmaiņas un sākas diskusijas par grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā? Tā kā dažādos normatīvajos aktos bija dažādas vienas un tās pašas normas interpretācijas un pat pretrunas, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) bieži saskārās ar situācijām, kur suņu īpašnieki, audzētāji vai turētāji apstrīd dienesta lēmumus, kādā vecumā kucēnam jābūt apzīmētam ar mikročipu un apgādātam ar veterināro pasi. Piemēram, patversmes uzskatīja, ka tām nav pienākums čipēt un reģistrēt suņus LDC datu bāzē. Pēc viņu ieskatiem, tos var turēt un atdot saimniekam bez reģistrācijas. Tādēļ radās nepieciešamība šo normu precizēt,” tā skaidro Latvijas Veterinārārstu biedrības Mazo dzīvnieku veterinārārstu sekcijas vadītājas vietniece Lita Konopore.

Apspriežot šos grozījumus, vecums, kad kucēnam obligāti ir jābūt čibētam un reģistrētam LDC, tika samazināts no sešu mēnešu vecuma līdz zemākajam juridiski iespējamajam. Kā skaidro veterinārārsti, tas ir saistīts ar pēdējo trakumsērgas poti, kas tiek veikta trīs mēnešu vecumā. “Apspriežot grozījumus, tika nolemts visu šo procedūru: mikročipa ievadīšanu, vienot parauga pases veterinārās pases saņemšanu un informācijas ievadīšanu LDC sistēmā piesaistīt šim vecumam,” atklāj Lita Konopore.

Kā viss notiks?

Turpmāk ikvienā klīnikā, veicot kucēniem pirmo obligāto vakcināciju divu nedēļu vecumā, veterinārārsti piedāvās uzreiz ievadīt mikročipu un noformēt pasi, lai uzreiz sāktu visas vakcinācijas rakstīt šajā vienotajā pasē.

Līdz brīdim, kad kucēni sasniegs 3 mēnešu vecumu un tiks atvesti uz pēdējo poti, īpašniekam tiks dota iespēja pašam ievadīt datus par dzīvnieku LDC reģistrā.

LVB pārstāve uzsver: “Tad ikviens no veterinārārstiem varēs uz vietas pārliecināties, ka suņa reģistrācija ir sakārtota un veikt vakcināciju pret trakumsērgu, atzīmējot to kucēna pasē. Summējot visu, šobrīd likums prasa, ka līdz četru, bet faktiski līdz trīs mēnešu vecumam, lai dzīvniekam būtu pilna izsekojamība: apzīmēšana (mikročips), pase. Ņemot vērā mēģinājumus interpretēt iepriekšējās likuma redakcijas prasības par reģistrāciju pie kucēna atsavināšanas, šobrīd ir stingri noteikts, ka kucēna pārdevējam pirms viņš nodod to nākamajam saimniekam, ir jāreģistrē suņabērns LDC reģistrā uz atsavinātāja vārda. Un te nav nozīmes, vai kuce, kurai piedzimuši kucēni ir šķirnes vai jauktasiņu, vai kucēni ir dzimuši kādā no kinoloģiskām organizācijām reģistrētā metienā, vai lauku sētā. Savukārt jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai LDC datu bāzē tiek veikta suņa pārreģistrācija.”

Veterināri uzsver, ka šobrīd visa sabiedrība tiek lūgta neņemt dzīvnieku, ja tas nav reģistrēts LDC datu centrā. Pretējā gadījumā, likuma izpratnē cilvēks, kurš iegādās, saņem dāvinājumā vai adoptē patversmē suni bez reģistrācijas, iesaistās prettiesiskā darījumā un atbalsta nelegālo dzīvnieku pavairotāju biznesu.

Nereģistrēta suņa īpašniekam jebkurā brīdī var rasties problēmas ar PVD un tiesībsargājošajām iestādēm, kas prasīs pierādīt suņa piederību un izcelsmi.

“Uz to mēs ejam. Mēs esam konstatējuši, ka pārpircēji aktīvi ved iekšā dzīvniekus no blakus valstīm. Šobrīd ir jāmēģina atšķetināt šī nelegālā biznesa savirknējumu,” paskaidroja LVM pārstāve.

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turpmāk vairs nebūs vakcinācijas apliecības, bet tikai veterinārā pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība. Tā būs derīga visu mūžu un to nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos ārpus valsts vai, ja vakcinācijas apliecība ir nozaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm par vakcināciju.

Grozījumi paredz arī to, ka veterinārārstiem turpmāk būs obligātā kārtā jāziņo par tiem dzīvnieku īpašniekiem, kuri būs atteikušies no veterinārmedicīniskās aprūpes, gadījumā, kad dzīvnieks cieš sāpes un tam ir nepieciešama palīdzība.

Ar Veterinārmedicīnas likuma grozījumu projektu šobrīd var iepazīties šeit. 24.decembrī tie stāsies spēkā un būs apskatāmi likumi.lv.