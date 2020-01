Foto: Valdsi Semjonovs

Mystic 250 EW – sistēmas iedarbības preparāts lapu un vārpu slimību ierobežošanai ziemājos un vasarājos. Darbīgā viela: tebukonazols. 2. reģ. klase.

Ziemas un vasaras kviešos ierobežo graud­zāļu miltrasu, kviešu lapu pelēkplankumainību, brūno rūsu, dzelteno rūsu, kviešu lapu dzeltenplankumainību.

Ziemas un vasaras miežos ierobežo graudzāļu miltrasu, miežu lapu tīklplankumainību, stiebrzāļu gredzenplankumainību, pundurrūsu. Ziemas tritikālē un rudzos ierobežo graudzāļu miltrasu, brūno rūsu, dzelteno rūsu, stiebrzāļu gredzenplankumainību.

Auzās ierobežo auzu lapu brūnplankumainību un auzu vainagrūsu. Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 30–69). Lai kviešu un miežu sējumos ierobežotu vārpu fuzariozi, apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar kultūraugu ziedēšanas sākumu līdz ziedēšanas beigām (AS 61–69). Maksimālais apstrāžu skaits graudaugos – 1, nogaidīšanas laiks – 35 dienas.

Ziemas rapšu sējumos, lai ierobežotu krustziežu sauso puvi, smidzinājums veicams, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga četru lapu stadijas līdz astoņu lapu stadijai (AS 14–18).

Lai ziemas un vasaras rapšu sējumos ierobežotu krustziežu sausplankumainību, apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no kultūrauga ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām (AS 60–69); lai ierobežotu balto puvi, apsmidzināt sējumus profilaktiski kultūrauga pilnas ziedēšanas stadijā, kad sāk nobirt pirmās ziedlapiņas (AS 64–65).

Lietots rudenī ziemas rapšu četru līdz astoņu lapu stadijā (AS 14–18), uzlabo ziemas rapšu pārziemošanas spējas, noturot augšanas punktu tuvāk augsnei, kā arī ierobežo slimību izplatību. Maksimālais apstrāžu skaits ziemas rapšu sējumos ir divas reizes – viena rudenī un viena pavasarī neatkarīgi no lietošanas mērķa. Nogaidīšanas laiks – 56 dienas.

Ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm, kā arī 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

