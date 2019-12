Foto: Pēteris Dambergs

Pēteris Dambergs,veterinārārsts, ganāmpulka menedžmenta speciālists

Turpinājums.

Kā izskatās laika apstākļiem pakļauts siena ritulis?

Laika apstākļu ietekmē siena rituļos parasti veidojas trīs slāņi. Ārējais slānis ir tipiski tumši pelēks un sapuvis, un tam nav barības vērtības. Zem tā ir plānāks zemas kvalitātes sapelējuša un slapja siena slānis. Trešais, pārejas slānis, kas var būt viegli iepelējis un mitrāks nekā ārējais slānis, parasti aptver rituļa centrā esošo, laika apstākļu neskarto sienu vai salmus.

Rituļa sānu malas labāk pasargā no lietus ietekmes nekā gali arī tāpēc, ka to virsma, uz kuras tieši nokļūst nokrišņi, ir mazāka. Tāpēc rituļus, glabājot zem klajas debess, būtu labāk novietot uz sāniem, nevis galiem. Novietojot rituļus glabāšanai ārā, jāņem vērā, ka mitrums var sakrāties rituļu sānu saskares vietās. Šo vietu izžūšana ir ļoti apgrūtināta, un parasti tās ir ļoti pakļautas mitruma ietekmei un bojāšanās procesiem glabāšanas laikā.

Dati un pieredze liecina, ka 50% vai vairāk no visiem siena un salmu glabāšanas zudumiem rodas rituļu saskares vietā ar zemi (sabojājusies rituļu apakša). Sauss siens vai salmi, nolikti uz mitras augsnes, uzsūc no tās mitrumu. Rituļu bojājumi un zudumi to saskares vietā ar zemi rodas pat tad, ja tie tiek glabāti labi drenētās vietās. Glabājot rituļus uz zemes un pakļaujot tos bojāšanās procesiem, tie saplok, tā padarot zemes un siena kontakta un mitruma uzsūkšanās virsmu vēl lielāku. Ritulim saplokot, arī tā augšpuse kļūst plakanāka, palielinot virsmas laukumu, ko ietekmē laika apstākļi.

Kā aizsargāt rituļus no augšpuses?

Pārdošanā ir pieejami dažādi siena un salmu rituļu pārsegumu veidi, tie atšķiras gan pēc cenas, gan efektivitātes. Starp tiem ir cepures atsevišķu rituļu aizsardzībai. Tās nosedz tikai augšpusi, trešdaļu vai pat pusi no rituļa. Ja ar šīm cepurēm apietas rūpīgi, tās var izmantot vairākas sezonas. Šāda rituļu aizsardzības sistēma ir noderīga un ērta nelielās saimniecībās ar nelielu rituļu skaitu.

Apsegšanai var izmantot vienlaidu polietilēna plēvi vai īpašu gaisa caurlaidīgu materiālu, kas speciāli paredzēts siena un salmu pārklāšanai (piemēram, Top Vlies). Zem šāda pārklājuma var glabāt rituļus, sakrautus citu virs cita divās, trijās un pat četrās kārtās. Pārsedzot rituļus ar plēvi, jābūt pārliecinātam, ka siens vai salmi ir sausi, pretējā gadījumā zem plēves veidosies kondensāts (pieredze rāda, ka kondensāts veidojas gandrīz vienmēr) un zudumi būs vēl lielāki. Lai novērstu kondensāta veidošanos, jānodrošina gaisa caurplūde zem plēves, taču to ir grūti izdarīt, jo vienlaikus plēve ir kārtīgi jānostiprina.

Nenostiprināta plēve, īpaši pēc tam, kad sākta siena vai salmu izņemšana no krāvuma, var tikt viegli norauta ar vēju. Plēvi ir samērā grūti uzklāt, jo tā ir pasmaga un vējainā laikā piepūšas kā bura. Plēvē bieži rodas dažādi mehāniski bojājumi, pa kuriem viegli iekļūst ūdens.

Īpaši salmu un siena pārklāšanai paredzētie gaisa caurlaidīgie materiāli ir šobrīd pats efektīvākais, lētākais un ērtākais rituļu aizsardzības pārklājums, kas pasargā sienu un salmus no laika apstākļu ietekmes. Šis materiāls ir līdzīgs audeklam, tas ir viegls, tādēļ to ir ērti pārklāt pāri rituļu krāvumiem. Siena un salmu pārklājuma materiāls aizsargā tos no lietus un sniega, nelaižot tiem klāt mitrumu un vienlaikus ļaujot rituļiem žūt, ja tas vēl ir nepieciešams vai ja tomēr mitrums tajos iekļuvis. Elpojošais pārklājs ir viegli uzglabājams un parasti kalpo vismaz piecus gadus.

Pateicoties tam, ka pārsegums laiž cauri gaisu, vējš to tik ļoti neplanda kā plēvi, tomēr arī šis materiāls ir kārtīgi jānostiprina. Īpaši svarīgi ir rūpīgi savienot pārseguma materiāla savienojuma vietas ar citu šī materiāla gabalu (ja rituļu krāvums ir liels un tiek izmantoti vairāki pārklājuma materiāla gabali vienlaikus).

Izmantojot gaisa caurlaidīgo pārseguma materiālu vai plēvi, ļoti svarīgi ir to nostiprināt arī tad, kad ir sākta rituļu izņemšana no krāvuma. Citādi pastāv liels risks, ka vējainā laikā pārklājuma materiāls tiks norauts. Ļoti ērti pārklājuma materiālu nostiprināšanai ir izmantot speciālus knaģus (Supa Fix). Ar to palīdzību var savienot arī divus pārklājuma materiāla gabalus. Lietojot šos knaģus, nav nepieciešams bojāt aizsargmateriālu, durot tajā caurumus.

Dažas firmas piedāvā rituļus aptīt ar plēvi, atstājot galus vaļējus. Šī metode, pareizi lietota, varētu labi pasargāt sienu un salmus no bojāšanās, taču jāizvērtē tās izmantošanas ērtums, nepieciešamais darbaspēks, tehnika, plēves noņemšana un nodošana pārstrādei.

Arī rituļu ievietošana plēves tuneļos jeb piedurknēs ir apsverama metode, jo pasargā tos gan no augšas, gan apakšas, tomēr arī šajā gadījumā jāuzmanās no kondensāta veidošanās un jānodrošina, ka materiāls pirms ievietošanas tuneļos ir pietiekami izžuvis.

Attēlā: Pārklājuma apakšējā daļa ir nostiprināta labi, nebojājot materiālu, tajā iesieti akmeņi un šņorēs iekārtas riepas. Šādi atsvari tur pārklājuma materiālu

nostieptu arī pēc tam, kad rituļi ir nosēdušies. Pārklājam jābūt nostieptam, lai ūdens un sniegs neuzkrātos krokās un ielocēs.

Kā aizsargāt rituļus no apakšas?

Pieredze un pētījumi rāda, ka ļoti svarīgi ir aizsargāt rituļus no apakšas. Apakša ir pasargāta, ja ritulis ir novietots uz materiāla, kas neuzsūc vai neaiztur ūdeni. Piemēram, koka paletes, telefona stabi, caurules, akmeņi, šķembas, žagari vai šķērseniski saliktas kārtis ir materiāli, ko var veiksmīgi izmantot siena un salmu glabāšanā. Vissvarīgākais ir novērst siena un augsnes kontaktu, bet gaisa cirkulācijas nodrošināšana zem rituļiem situāciju uzlabo vēl vairāk.

Koka palešu izmantošana ir lēts veids, kā novērst siena, salmu un augsnes kontaktu. To uzlikšana un noņemšana gan prasa zināmas pūles, un jārēķinās, ka paletēs ir naglas, kas var pārdurt traktora riepas. Liekot paletes uz mīkstas grunts, tās var iegrimt un ziemā pat iesalt, kas var apgrūtināt to novākšanu.

Cita samērā lēta metode ir siena un salmu glabāšana uz rupju šķembu vai akmeņu klājuma. Akmeņu izmērs var būt 3–10 cm diametrā. Tiem vajadzētu būt iespiestiem augsnē. Akmeņu klājums pasargā sienu un salmus no kontakta ar augsni un nodrošina labu virsējo ūdeņu novadīšanu. Šāds akmeņu klājums var kalpot daudzus gadus, to ir viegli atjaunot, ja akmeņi ir aizsērējuši ar dubļiem vai par dziļu iespiesti augsnē.

Attēlā: Lietus un sniega ūdens, sakrājies starp rituļiem, kārtīgi pabojājis salmu kvalitāti.

Secinājumi siena un salmu veiksmīgai uzglabāšanai ārā

– Siena vai salmu glabāšanas vietas neatrodas blakus objektiem, kam ar diezgan lielu iespējamību varētu iespert zibens.

– Glabājot rituļus rindās, to plakanie gali ir cieši sastumti kopā.

– Rituļu rindas atrodas paralēli virsmas slīpumam, vēlams, ziemeļu–dienvidu virzienā.

– Blīvi sapresēti rituļi ir labāk pasargāti pret ūdens iekļūšanu tajos.

– Rituļu gali un sāni ir pasargāti no lietus ar elpojošu aizsargpārklājuma materiālu.

– Rituļu glabāšanai izvēlēta gaiša, saulaina vieta bez tuvumā esošiem kokiem vai citiem objektiem, kas varētu kavēt to izžūšanu pēc lietus.

– Glabāšanas vieta atrodas nedaudz slīpā labi drenētā vietā.

– Siena, salmu un augsnes kontakts ir novērsts, izmantojot akmeņu klājumu vai koka paletes u. c.

– Rituļu rindas atrodas vismaz metra attālumā cita no citas.

– Ugunsgrēka risks ir samazināts līdz minimumam. Siens vai salmi tiek glabāti vairākās vietās. Ap siena vai salmu glabātavu ir uzturēta vismaz vienu metru plata ugunsdroša zona.

