Foto-Shutterstock

Nodotā svaigpiena apmērs šogad maijā Latvijā pēc krituma divus iepriekšējos mēnešos atkal audzis – par 0,8% – salīdzinājumā ar maiju pirms gada un bija 69 322 tonnas, liecina Lauksaimniecības datu centra informācija.

Vienlaikus centra dati liecina, ka iepirktā bioloģiskā svaigpiena apmērs šogad maijā ir pieaudzis par 5,2% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn un bija 4853 tonnas. Tikmēr bioloģiskā piena pārstrādes apmēri šogad maijā salīdzinājumā ar šo pašu mēnesi gadu iepriekš ir pieauguši par 28,7% – līdz 3795 tonnām.

Šogad maijā Latvijā bija reģistrēti 12 629 slaucamo govju ganāmpulki, kas ir par 9,5% mazāk nekā 2019.gada maijā. Tostarp pienu pārstrādei nodeva no 6041 ganāmpulkiem, kas ir par 5,9% mazāk nekā gadu iepriekš šajā mēnesī.

Slaucamo govju skaits tāpat kā iepriekšējos mēnešos turpināja sarukt – ja 2019.gada maijā valstī bija reģistrētas 143 162 slaucamās govis, tad šogad maijā – 138 251 slaucamās govis, kas ir par 3,4% mazāk.

No kopējā slaucamo govju skaita Latvijā pienu pārstrādei šogad maijā nodeva no 122 167, kas ir par 3,4% mazāk nekā attiecīgajā mēnesī gadu iepriekš, kad to skaits bija 126 484.

Lauksaimniecības datu centra operatīvā informācija liecina, ka vidējā provizoriskā piena iepirkuma cena Latvijā maijā bija 256 eiro par tonnu, kas ir 10,3% kritums salīdzinājumā ar mēnesi iepriekš, kad tā bija 285,3 eiro par tonnu.

Tikmēr Eiropas Komisijas Piena tirgus novērošanas centra dati par Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu provizoriskajām piena iepirkumu cenām liecina, ka Latvijā piena iepirkuma cena šogad maijā bija 261,2 eiro tonnā, kas ir vien par 8,4% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Vienlaikus tā Latvijā bija par 21,2% mazāka nekā vidēji ES, kur tā maijā bija 331,3 eiro tonnā. ES vidējā piena iepirkuma cena šogad maijā bija par 1,2% zemāka nekā mēnesi iepriekš.

Lauksaimniecības datu centrs ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša 1997.gadā nodibināta valsts sabiedrība, lai apkopotu, apstrādātu un analizētu zootehnisku, veterināru un lauksaimniecisku informāciju Latvijā un ieviestu vienotu dzīvnieku un ganāmpulku reģistru, ciltsdarba informācijas sistēmu atbilstoši starptautiskām prasībām.