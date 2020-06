Veikalnieki teic, ka esot grūti prognozēt samazinājuma apmēru, ko izjutīs pircējs, jo piegādātāja noteiktā svaigu augļu un dārzeņu cena ir mainīga – to ietekmē sezonalitāte. Foto: Zane Bitere/LETA

Maijā lielākās cenu svārstības bija augļiem un dārzeņiem, aģentūrai LETA pavēstīja Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrā (LTVC).

Tostarp centrā norādīja, ka lielākais cenu pieaugums 2020.gada maijā bija galviņkāpostiem – par 25% – no 0,4 eiro kilogramā aprīlī līdz 0,5 eiro kilogramā maijā, mandarīniem – par 22% – no 1,86 eiro kilogramā līdz 2,27 eiro kilogramā, sviestam ar tauku saturu 82% – par 18% – no 7,43 eiro kilogramā līdz 8,78 eiro kilogramā, importētajām zemenēm – par 18% – no 3,99 eiro kilogramā līdz 4,71 eiro kilogramā, kā arī bumbieriem – par 16% – no 1,6 eiro kilogramā līdz 1,85 eiro kilogramā.

Savukārt lielākais cenu samazinājums maijā bija vietējiem gurķiem – kritums par 32% – no 2,76 eiro kilogramā līdz 1,87 eiro kilogramā, zaļajām vīnogām – par 23% – no 4,51 eiro kilogramā līdz 3,49 eiro kilogramā, kā arī griķiem – par 16% – no 1,66 eiro kilogramā līdz 1,39 eiro kilogramā.

Tāpat cenas būtiski samazinājās banāniem – par 15% – no 1,56 eiro kilogramā līdz 1,33 eiro kilogramā, importētajiem gurķiem – par 14% – no 2,59 eiro kilogramā līdz 2,22 eiro kilogramā, vietējiem tomātiem – par 14% – no 5,26 eiro kilogramā līdz 4,54 eiro kilogramā, redīsiem – par 12% – no 2,11 eiro kilogramā līdz 1,85 eiro kilogramā, kā arī kartupeļiem par 12% – no 0,51 eiro kilogramā līdz 0,45 eiro kilogramā.

LTVC vadītāja Ingūna Gulbe skaidroja, ka lielākās cenu svārstības bija augļiem un dārzeņiem saistībā ar jaunās ražas nonākšanu tirdzniecībā vai krājumu izbeigšanos.

Tirdzniecībā nonāca jaunie kāposti un kartupeļi, vietējie tomāti un gurķi, parādījās arī vietējās zemenes.

Tostarp Gulbe atzīmēja, ka pēc neadekvāti zemajām cenām importa zemenēm ārpus tirdzniecības ķēdēm aprīlī, maijā tās vairs nebija pieejamas un cenu līmenis pieauga arī veikalos.

Tāpat viņa norādīja, ka cena samazinājās griķiem un rīsiem, kur lielā pirkšanas ažiotāža ir mazinājusies, bet dažos veikalos joprojām griķu un drusku mazāk rīsu lētākie produkti ir izpirkti.

“Neskatoties uz dažādiem izskanējušiem viedokļiem, nav pamata uzskatīt, ka tirgotāji ir Covid-19 krīzes laiku izmantojuši negodīgi, bet labāku sadarbību starp ražotājiem un tirgotājiem gan varētu vēlēties,” pauda Gulbe.

LTVC aģentūrai LETA teica, ka kopumā cenas ir diezgan stabilas, ar tendenci pat nedaudz kristies. Arī jūnijā pārtikas cenām vajadzētu saglabāties stabilām.

Nav faktoru par kādas pārtikas produktu grupas straujām cenu izmaiņām, izņemot jaunās ražas produkciju.

LTVC izveidots 1995.gadā kā Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta struktūrvienība.

Centrs apkopo un sniedz Eiropas Komisijai informāciju par noteiktu lauksaimniecības produktu cenām un apmēriem, Iegūtā informācija tiek izmantota produktu ražošanas un tirgus stāvokļa novērtēšanai, intervences pasākumu pamatošanai un noteiktu lauksaimniecības produktu muitas vērtības noteikšanai.