Guna Ringa-Karahona, LLU VMF doktorante, veterinārārste

Turpinājums. Sākumu lasiet Agro Topa jūlija, augusta, septembra, oktobra un novembra numurā.

Atskatoties uz norisēm piektajā grūsnības mēnesī, atcerēsimies, ka šajā laikā grūsnā dzemde ir noslīdējusi dziļi vēdera dobumā, grūsnajām telēm sāk augt piena dziedzeri un formēties tesmenis. Auglis sava ķermeņa izmēru dēļ vairs nevar mainīt guļu, kādā ir novietojies, visbiežāk tas ir ar purniņu pret dzemdību ceļiem. Vīrišķajiem pēcnācējiem sēklinieki noslīd sēklinieku maisiņā. Ja noslīdēšanas process ir traucēts, attīstās vienpusējs vai abpusējs kriptorhisms.

Šajā grūsnības vidusposmā iespējami vairāku infekcijas slimību izraisīti aborti, tādējādi ļoti liela nozīme ir profilakses pasākumiem, lai grūsnos dzīvniekus no attiecīgajām infekcijas slimībām pasargātu. Šajā reizē par galvenajām norisēm mātes un augļa organismā, noslēdzot grūsnības otro trimestri.

Izmaiņas mātes organismā

Sešos grūsnības mēnešos dzemde guļ dziļi vēdera dobumā zem zarnām un atbalstās uz vēdera apakšējās sienas. Dzemdes priekšgals aizsniedzas līdz pēdējai priekškuņģa kamerai – grāmatniekam – un īstajam kuņģim – glumeniekam. Grūsnā dzemde sava aizvien pieaugošā apjoma dēļ sāk radīt spiedienu uz vēdera dobuma orgāniem, taču lielāka loma tam būs vēlāk – grūsnības pēdējā trimestrī.

Veicot rektālo izmeklēšanu, dzemdes robežas vāji nosakāmas, dziļā novietojuma dēļ auglis pats ir grūti iztaustāms, reizēm jūt augļa kustības. Dzemdes sienā esošie karunkuli sestajā grūsnības mēnesī sasniedz 5–6 centimetrus diametrā jeb aptuveni baloža olas izmēru.

Tā kā dzemde lokalizējas vēdera dobuma labajā pusē, tā izspīlē vēdera labo sienu un grūsnību iespējams redzēt ārēji vizuāli. Jāpiebilst, ka vēdera sienas kontūras izmaiņa vien nevar būt drošs grūsnības apstiprinājums, ja nekonstatē pašu augli, tā kustības vai sirdsdarbību. Kļūdaini par grūsnību uzskatīta vēdera apjoma palielināšanās var veidoties dažādu gremošanas trakta saslimšanu, tūsku, abscesa, audzēja dēļ, tāpēc drošu grūsnības apstiprinājumu var gūt, veicot speciālo (rektālo, ultrasonogrāfisko) dzīvnieka izmeklēšanu.

Mātes organisms šajā laikā citas specifiskas izmaiņas nepiedzīvo. Ar lejupejošu tendenci turpinās laktācija. Hormonālās svārstības norisinās līdzīgi, kā aprakstīts ceturtajā grūsnības mēnesī. Grūsnības saglabātājhormona progesterona ražošana aizvien notiek olnīcas dzeltenajā ķermenī, tāpēc tā kvalitāte šajā laikā vēl ir nozīmīga.

Izmaiņas augļa organismā

Sešos grūsnības mēnešos auglis sasniedz bīglu šķirnes suņa izmēru, tā ķermeņa garums ir 45–60 centimetri, masa 3,5–4,5 kilogrami. Augļūdeņu tilpums 5–8,5 litri. Auglim uz plakstiņiem, lūpām, ausu galiem, ragu vietām un astes galā izveidojies apmatojums. Šis ir aptuvenais grūsnības laiks, līdz kuram augļa augšanu neietekmēja dzīvnieka šķirne. Visintensīvākā augļa augšana sākas pēdējā grūsnības trimestrī, kad tas iegūst savai šķirnei raksturīgo izmēru un svaru.

Sievišķā dzimuma augļiem no pupu aizmetņiem veidojas pupi. Aizmetņi sākotnēji bija izveidojušies kā nelieli pumpuriņi uz ādas, un, auglim augot, no šiem pumpuriņiem uz ķermeņa iekšieni ietiecās šūnu konusveida kopas jeb primārie asni, no kuriem vēlāk veidojas pupa cisterna. No primārā asna uz āru kā izcilnītis izvirzās pupa aizmetnis, bet dziļāk iekšienē ietiecas sazaroti sekundārie asni, no kuriem vēlāk izveidosies piena dziedzera cisterna un piena eju sistēma. Šajā attīstības posmā auglim gan primārajos, gan sekundārajos asnos jau ir izveidojušies iekšējie kanāliņi un pupu aizmetņi no vienkāršiem ādas izcilnīšiem pārveidojas par pupiem. Tas nozīmē, ka piedzimstot telītei jau būs izveidojušies pupi, pupu cisternas un piena dziedzeru cisternas.

Auglim sešos mēnešos vēl ir salīdzinoši liela galva attiecībā pret pārējo ķermeni. Lai arī vairs nevar mainīt guļu, kustībām vietas tomēr ir pietiekami, un vienmērīgais augļ­ūdeņu spiediens veicina augļa pareizu attīstību, ļaujot tam iegūt aizvien raksturīgākas auguma proporcijas.

Attēlā: Govs auglis 170 grūsnības dienās

Šajā laikā, kamēr auglis vēl nav patstāvīgi dzīvotspējīgs un grūsnības saglabāšana atkarīga no olnīcā esošā dzeltenā ķermeņa funkcionālās spējas, lai nodrošinātu sekmīgu grūsnības turpināšanos, aizvien jāpievērš uzmanība jau iepriekšējos mēnešos minētajiem faktoriem.

