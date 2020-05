Piena pārstrādes uzņēmuma SIA “Latvijas Piens” siera ražotne. Foto – LETA

Ceturtdien Latvijas Piensaimnieku centrālā savienības (LPCS) kongresā atbalstu guvusi iniciatīva samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi piena produktiem no 21% uz 5%, aģentūru LETA informēja LPCS

LPCS kongresā tika izskatīts piena pārstrādes uzņēmumu grupas “Food Union” piedāvājums un tika lemts virzīt likumdevējam iniciatīvu par PVN likmes samazināšanu piena produktiem no 21% uz 5%.

Samazinātā likme attiektos uz visiem piena produktiem, proti, produktiem, kuru sastāvā ir vismaz 50% svaigpiena, tādējādi ļaujot sagaidāmajam cenu samazinājumam sasniegt pēc iespējas lielāku patērētāju loku.

LPCS valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks norādīja, ka diskusija par PVN likmes samazināšanu piena produktiem nav jauna, taču jaunajos apstākļos kļuvusi vēl aktuālāka, uzrādot negatīvas tendences piena nozares attīstībā.

Covid-19 pandēmijas ietekmē svaigpiena vidējā iepirkuma cena Latvijā jau šobrīd ir samazinājusies par vairāk kā 10%, svaigpiena iepirkuma apjoms Latvijā pirmo reizi septiņu gadu laikā ir samazinājies par 4%.

“Arī patērētāju pirktspēja jau tagad manāmi kritusies. Samazinātā PVN likme piena produktiem būtu ne tikai tūlītēja palīdzība nozarei pēckrīzes atveseļošanās periodā, bet arī ikdienā sajūtams atbalsts teju katram Latvijas iedzīvotājam,” uzsvēra Šolks.

LPCS Kongresā rezolūciju par PVN likmes samazināšanu piena produktiem atbalstīja “Food Union” grupa, AS “Cesvaines piens”, AS “Jaunpils pienotava”, SIA “Jēkabpils piena kombināts”, AS “Lazdonas piensaimnieks” AS “Talsu piensaimnieks”, AS “Tukuma piens”, AS “Limbažu siers”.

LPCS aicina arī citus piena pārstrādātājus un arī piena ražotāju sabiedriskās organizācijas pievienoties iniciatīvai.

“Food Union grupas uzņēmuma AS “Rīgas piena kombināts” padomes priekšsēdētāja vietnieks Harijs Panke norādīja, ka piena pārstrādātāju redzējums par samazināto PVN likmi ir analogs dārzeņu un augļu gadījumam, kas praksē uzrādīja labāku efektu uz mazumtirdzniecības cenām un nozari kopumā, nekā tika sagaidīts.

“Pieņemot līdzīgu scenāriju piena produktiem, potenciālais mazumtirdzniecības cenu samazinājums varētu būt 5-11% apmērā. Piena produkti – gan tradicionālais piens un sviests, gan ne mazāk populārie biezpienu sieriņi un jogurti – ir Latvijai raksturīgi produkti, kas atrodas teju katra iedzīvotāja produktu grozā.

Samazinot PVN likmi piena produktiem, tie kļūtu pieejamāki iedzīvotājiem ar dažādu ienākumu līmeni, veicinātu patēriņu, palielinātu svaigpiena ražošanas apjomu, pārstrādes kapacitāti, kā arī kopumā ļautu Latvijas sabiedrībai tuvoties ES dzīves līmenim, samazinot turīguma noslāņošanos,” skaidroja Panke.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pētnieku analīzē gadu pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas dārzeņiem un augļiem tika secināts, ka faktisko vidējo mazumtirdzniecības cenu samazinājums bija par 11,7%.

Savukārt pēc Zemkopības ministrijas apkopotajiem rezultātiem laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.janvārim ir pieaudzis reģistrēto PVN maksātāju skaits par 12 nodokļu maksātājiem no 405 līdz 417, savukārt augļu un dārzeņu pārstrādes nozarē – par deviņiem nodokļu maksātājiem no 69 līdz 78.

Nodokļu maksātāju, kuru pamatdarbība ir lauksaimniecība un kuri norādījuši ar PVN 5% likmi apliekamos darījumus, apgrozījums 2018.gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar 2017.gada 11 mēnešiem pieaudzis par 4,12%. Savukārt nodokļu maksātāju, kuru pamatdarbība ir lauksaimniecība un kuri norādījuši ar PVN 5% likmi apliekamos darījumus, vidējais atalgojums 2018.gada 11 mēnešos salīdzinājumā ar 2017.gada 11 mēnešiem pieaudzis par 9,9%.