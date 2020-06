"Rimi" veikala atklāšana tirdzniecības centrā "Ozols". Publicitātes foto

Atbalstot ilgtspējīgas izvēles zivju un jūras produktu iegādē, no jūnija “Rimi” visās Baltijas valstīs pārtrauc iepirkt zivis no Pasaules Dabas fonda izstrādātā “Zivju gida” Sarkanā saraksta, aģentūru LETA informēja mazumtirgotāja “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību speciāliste Regīna Ikala.

Zivju un jūras velšu Sarkanajā sarakstā iekļautas sugas, kuru zveja vai audzēšana nav ilgtspējīga, kaitē apkārtējai videi un tur dzīvojošajiem dzīvajiem organismiem.

Tāpat sarakstā iekļautas tās zivis, kuru zvejošanā izmantotas nelegālas zvejas metodes, kā arī to audzēšanā tiek radīts ūdenstilpnes piesārņojums, tā rezultātā nodarot postījumu ūdenstilpņu ekosistēmai.

Ikala aģentūrai LETA uzsvēra, ka “Rimi” veikalos zivis būs pieejamas, taču tās turpmāk būs ar sertifikātu, no piemērotas nozvejas vietas utt.

Viņa pastāstīja, ka “Rimi” pārtrauks iepirkt tropiskās garneles, pangasijas, mencas, zušus, varavīksnes foreles, melnos paltusus, kas nozvejoti vai audzēti neilgtspējīgā un kaitīgā veidā.

“Pašlaik “Rimi” noliktavā ir mazāk nekā 10% no Sarkanā saraksta zivīm un jūras veltēm. Šo produkciju plānots iztirgot, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos. Savukārt turpmāk Sarkanajā sarakstā iekļauto zivju un jūras velšu pasūtījumi netiks veikti – pārtrauksim iepirkt zivis un jūras veltes, kas nozvejotas vai audzētas neilgtspējīgā un kaitīgā veidā,” uzsvēra “Rimi Latvia” kategoriju departamenta direktors Milans Blūms.

Viņš atzīmēja, ka sarkanā marķējuma zivju un jūras velšu iegādes pārtraukšana un sadarbība ar Pasaules Dabas fondu ir būtisks pirmais solis ceļā uz ilgtspējīgu zivju piedāvājumu “Rimi” sortimentā un ilgtermiņa ieguldījums, kas dos iespēju arī “Rimi” klientiem atbalstīt ilgtspējīgu zvejniecību un uzlabot nākotnes situāciju pasaules okeānos un jūrās.

Pēc Blūma sacītā, lai veicinātu pircēju paradumu maiņu un mudinātu veikt ilgtspējīgākas izvēles, “Rimi” kopā ar Pasaules Dabas fondu informēs klientus un veikalos izvietos informatīvus materiālus, lai klienti varētu veikt apzinātāku produktu izvēli no “Rimi” jūras velšu sortimenta.

Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras programma ir daļa no reģionālās sadarbības, ko daļēji koordinē WWF (The World Wide Fund for Nature) Baltijas programma.

Tās mērķis ir uzlabot Baltijas jūras ekosistēmu. Katram valsts birojam ir Zivju gids, kas pielāgots valsts jūras velšu tirgum.

“Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas, kā arī pārzveja apdraud zivju krājumus, jūras ekosistēmas, iztikas līdzekļus un piekrastes kopienas. Kā daļa no WWF Baltijas programmas, Pasaules Dabas fonds sadarbojas ar zvejniekiem, valdību, reģionālajām padomēm un tirgus dalībniekiem, lai veicinātu ilgtspējīgākas zvejas prakses.