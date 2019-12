Foto no LA arhīva

Dārzam ziemā klāt izstāvēt nevar, tādēļ jau laikus jāparūpējas par augu drošību. Jo lielāka teritorija jāsargā (dārzs vai pat jaunaudze), jo izdevīgāk lietot pulverus un smēres. Pāris augu var arī asprātīgi satīstīt.

Cervacol extra no smiltīm

Šo masu ir populāri lietot jaunaudzēs, kamēr kociņi jauni. Ar to var apstrādāt arī dārza kokus, kamēr var aizsniegt to zarus un stumbru (caur skujeņu zariem). Šis izstrādājums ir dabai draudzīgs, jo tā pamatā ir kvarca smiltis. Tieši to sajūta starp zobiem viesiem no meža šķiet netīkama. Preparāts ir gatavs lietošanai. Labi var redzēt, kuras vietas ir apstrādātas. Tādēļ šis līdzeklis var nepatikt piemājas dārzā vai kapos.

Augus apsmērē sausā laikā, kad tie nožuvuši un tuvākajās stundās nav gaidāms lietus.

Cena – 5 kg ap 22 eiro

Plantskydd no asinīm

Ja jāsargā lielāki koki vai teritorija, tirdzniecības vietās nopērkams arī līdzeklis Plantskydd. Tas ir izgatavots uz asiņu bāzes, un tam vajadzētu pārnadžos izraisīt bailes un trauksmi netuvoties dārzam. Uz cilvēka ožu tas neiedarbojas netīkami, pēc nožūšanas nav redzams.

Taču atsauksmes par šā preparāta efektivitāti ir pretrunīgas. Iespējams, tas nav pareizi lietots, piemēram, izsmidzinot taupīgāk, nekā ieteikts instrukcijā.

Līdzekli lieto vairākas reizes gadā. Rudenī ieteicams lietot septembrī, oktobrī, kamēr gaisa temperatūra ir virs nulles. Izvēlas sausu dienu un no rīta vai vakarā (lai izvairītos no tiešiem saules stariem) apstrādā paredzēto teritoriju. Vienu kilogramu līdzekļa izšķīdina 5 litros ūdens.

Cena – 1 kg ap 19 eiro

Alternatīvas metodes

Aitu vilna. Ja mājās ir aitu vilna, to var pušķīšos izvietot uz apdraudētajiem augiem. Meža kārumnieki negribēs vilnu mutē. Taču šo materiālu nav viegli pielikt, jo to savām vajadzībām mēdz savākt putni, izpūst vēji.

Pretputnu tīkli. Viens no lētākajiem un efektīvākajiem variantiem ir augus apņemt ar tā saukto pretputnu tīklu. Der visas vecās driskas, kas noņemtas no ogulājiem. Ja šādu tīklu apņem ap tūju, tīkla diegos grauzējiem ķersies zobi. Turklāt, šādā korsetē saņemtas, tūjas neizlūzīs zem sniega svara. Kad rodas vajadzība tūju sakopt – izbraucīt vidū vecās čužas, tīklu viegli pārplēst. Šī metode der arī ābelīšu stumbriem. Pretputnu tīkls no attāluma ir gandrīz neredzams. Šo metodi ērti izmantot kapos, kur stirnas apgrauž dzīvžodziņus vai skujeņus.