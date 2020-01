Veikalos ir liela kūku izvēle, taču arī pircēji kļūst izvēlīgāki – daļa vairāk skaita kalorijas. Foto: Dainis Bušmanis

Tendences liecina – kopējais tirgus aug: kūkas un tortes pērk arvien vairāk. Vienlaikus pieaug interese par produktiem ar mazāku kaloriju daudzumu un mazākos iepakojumos.

Lielākais nozares spēlētājs – “Orkla Latvija” pārstāvētais zīmols “Staburadze” – joprojām tirgū notur savas līderpozīcijas. “Orkla Latvija” pārstāve Lineta Mikša stāsta, ka “Staburadze” ir vadošais konditorejas zīmols Latvijā. Tā produktu klāstā ietilpst tortes, kūkas, kūciņas, kēksi un citi konditorejas izstrādājumi. Šobrīd “Staburadzes” produktu portfelī ir 84 dažādi produkti, kas pieejami Latvijā un daļa arī ārvalstīs. “Staburadzes” eksporta produktu sortimentu veido 25 dažādu veidu kūkas un tortes. “Orkla Latvija” šobrīd eksportē produkciju uz astoņām valstīm. Līdzīgi kā vietējā tirgū, populārākais produkts eksporta tirgos ir torte “Cielaviņa”.

Pēc “Kantar TNS” 2018. gada novembrī un decembrī veiktā pētījuma par konditorejas izstrādājumu tirgu Latvijā secināts, ka 77% Latvijas iedzīvotāju, kuri iegādājas kūkas vismaz reizi divos trīs mēnešos, ierasti pērk tieši zīmola “Staburadze” produktus. Galvenie kritēriji, kas ietekmē produkta iegādes izvēli, ir cenas atbilstība kvalitātei, tradicionāla un zināma produkta garša, kā arī tas, cik labi ir zināms ražotājs un kāda ir tā reputācija.

Pēc pētījuma datiem secināts, ka visvairāk pirktā torte tirgū ir “Cielaviņa”, tās lojālākie pircēji lielākoties ir vīrieši. 2018. gadā “Cielaviņas” pārdošanas apjomi pieauguši par 13,4%. Atpazīstamākās kūkas Latvijas iedzīvotāju vidū ir “Staburadzes” torte “Cielaviņa”, kuru zina 89% aptaujāto, kā arī “Kristīne” un “Roko”, kuras atpazīst 67% respondentu.

Tirgus mainās

Kopumā konditorejas segments saglabājas ļoti tradicionāls, attīstoties jaunu un inovatīvu produktu virzienā, vērtē L. Mikša. Līdzīgi kā citās saldumu kategorijās, par prioritāti tiek izvirzīta tieši produkta garša.

Vēl Latvijā patērētāji labprāt izmēģina jaunumus – gan jaunas garšas, gan nebijušas sastāvdaļas, gan neierastus formātus, tādēļ tirgus kļūst arvien mainīgāks un dinamiskāks. 2019. gadā “Orkla Latvija” papildinājusi sortimentu ar vairākiem jaunumiem un attīstījusi mazo kūciņu sortimentu, piedāvājot iecienītākās tortes mini formātā un iepakojumos pa sešām vai divām mazajām kūciņām, kas ir piemērots deserts steidzīgā ikdienas skrējienā.

Labi rezultāti bijuši arī desertiem “Cielaviņa”, kas ir iecienītākās tortes deserta versija. Veiksmīga inovācija 2019. gadā bija “Staburadzes” “Rīgas melnā balzama upeņu” torte, bet pieaugums vērojams arī “Staburadzes” klasiskajām tortēm “Kristīne” un “Roko”. Kopumā tendences Eiropā norāda uz to, ka cilvēkiem svarīgākā ir garša un tā ir prioritāte, tomēr maza daļa veido arī pieprasījumu pēc tādiem nišas produktiem, kuros ir samazināts cukura daudzums vai izmantoti bezglu­tēna milti. Latvijā pieprasījums pēc šādām tortēm un kūkām ir, bet ievērojami mazākā apmērā nekā Eiropā.

Bauda acīm

foto: Dainis Bušmanis

Ražotāji neslēpj, ka bieži vien pircēji kūkas un tortes izvēlas, lai būtu bauda acīm un laba garša. “Bieži vien cilvēki mani uzrunā, ka ievērojuši skaistās kūkas un vēlētos tās nogaršot,” atklāj Tukuma novada Irlavas konditorejas “Amsa” saimniece Sanita Austruma.

Viņa pati atklāj, ka nav trekno kūku piekritēja un seko principam, lai pašai garšo. Vasaras sezonā tortes tiek dekorētas ar svaigām ogām un augļiem, ziemā – saldētiem.

“Kūku bez kalorijām nevar uztaisīt. Cilvēki skatās, lai būtu dzīvais, veselīgais, dabiskais un mazliet arī vērtē, cik daudz kaloriju ir tortē. Cilvēkiem svarīgi, lai kūka ir garšīga un dizainiski skaista,” stāsta Sanita Austruma. Lai arī uzvaras gājiens agrāk bijis dažādām kūkām, tostarp “Napoleonam”, gadiem ilgi vispieprasītākā torte ir vārītā krēma un biskvīta kūka. S. Austrumas pieredze rāda, ka pieprasījums pēc tortēm tikai pieaug un, visticamāk, tāds arī saglabāsies turpmāk, jo “svētkus grib svinēt visi”.

Arī SIA “Pellija A” direktora vietniece Sigita Miķelsone stāsta, ka kūku un tortu pārdošanas apjomi pieaug un prognozes rāda, ka šāda tendence turpināsies. Lai arī ražotājs saņēmis dažus zvanus ar jautājumiem par cukura daudzumu produktos, lielākoties pircējus neuztrauc kaloriju skaitīšana, par ko liecina realizācijas pieaugums.

“Iespējams, ir daļa pircēju, kas skaita kalorijas, bet svētkos to nejūtam. Vienmēr strādājam pie tā, lai mūsu kūkas un tortes būtu bauda acīm,” skaidro Sigita Miķelsone.

Pērk ikdienai

SIA “Lāči” tortu realizācija pagājušajā gadā augusi par 6–7%, liecina uzņēmuma mārketinga vadītājas Ievas Miežu­brāles teiktais. No “Lāču” tortēm vispieprasītākā ir “Valriekstu torte”, kuras tapšana ir sarežģīts un darbietilpīgs process, tomēr rezultāts esot ieguldītā darba vērts.

Veicot tirgus izpēti, uzņēmumā secināts, ka mazumtirdzniecībā izteikti dominē tortes, kuru dekorējumos izmantotas svaigas ogas un augļi.

Pircēji lielu uzmanību pievērš tortu kaloritātei un raugās, lai produktā būtu mazāk kaloriju. Tirgū parādījusies jauna tendence – deserti kā tortes ar mazāk kalorijām.

I. Miežubrāle zina teikt, ka pircēji lielu uzmanību pievērš sastāvdaļu kvalitātei – īstam krējumam, sviestam, augstas kvalitātes šokolādei, turklāt aizvien vairāk tiek pieprasītas tortes, kuru sastāvā ir mazāk e-vielu. Joprojām ļoti pieprasītas ir tortes, kuru sastāvā ir jogurts, biezpiens un siera krēms. Klientiem ir svarīgi, lai tortes būtu pagatavotas kā mājās – ar vairākām kārtām, kas pildītas dažādiem pildījumiem, kur izmatots vārītais krēms.

Mainījies tortu patēriņš – agrāk tortes lielākoties tika pirktas uz svētkiem, bet šobrīd tās tiek iegādātas ikdienas patēriņam. Šim viedoklim piekrīt arī AS “Latvijas Maiznieks” valdes loceklis Māris Daude, sakot, ka patērētāji novērtē kūkas mazos iepakojumos – 300–400 g jeb kūkas katrai dienai. Tāpēc “Latvijas Maiznieks” kūku segmentu paplašinājis un tagad piedāvā jau 10 nosaukumu kūkas un četru veidu ruletes. No pagājušā gada pircējiem tiek piedāvātas trīs veidu tortes – ķiršu, aveņu un riekstu un arī to pārdošanas rādītāji aug.

“Tirgus ir stabils, tendences pozitīvas, un novērojam, ka cilvēki atļaujas biežāk pirkt tortes un kūkas,” spriež Māris Daude.

Arī “Pellija A” direktora vietniece Sigita Miķelsone novērojusi, ka patērētāji aizvien vairāk pieprasa kūkas mazajos apjomos jeb katrai dienai. “Pellija A” piedāvā trīs veidu kūkas 400–500 g iepakojumā – “Medus”, “Napoleons” un “Sarkanais velvets”, kas šobrīd ierindojas TOP produktu skaitā.

Pasaulē gan strauji attīstās saldēto tortu segments. I. Miežubrāle stāsta, ka liela uzmanība tiek pievērsta tortu dekorējumam un dizainā dominē elegants minimālisms. Pasaulē atšķirībā no Latvijas lielākā daļa tortu tiek ražotas rūpnieciski. Tendences liecina, ka katrai valstij ir savas tradīcijas un noteiktas prasības pēc sev pazīstamām garšu kombinācijām, piemēram, Vācijā liels uzsvars tiek likts uz garšu, nevis dekoriem – ja ir abi, torte ir ļoti dārga.