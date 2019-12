Publicitātes foto.

Izstādē “Agritechnica 2019” sudraba godalgu invoāciju jomā saņēma vāciešu izstrādātie risinājumi R-Connect Monitor cukurbiešu kombainiem un SmartView kartupeļu kombainiem

Digitālo kameru tehnoloģiju lietošana lauksaimniecības mašīnu konstrukcijās paver plašu iespēju spektru, lai varētu labāk uzraudzīt un dokumentēt ražošanas procesu, bet ilgtermiņā arī nodrošināt gan personāla atbalsta, gan mašīnu apkopju funkcijas tiešsaistē.

Šajā kontekstā ROPA un Grimme ir izstrādājušas inovatīvus risinājumus, kas paredzēti izmantošanai biešu un kartupeļu novākšanas kombainiem.

SmartView no Grimme fokusējas uz kartupeļu kombaina attīrīšanas un šķirošanas procesa uzraudzīšanu, kas ietver arī operatoru, kurš seko procesam, izmantojot sistēmu. Ar iespējamu attēla palielināšanas funkciju, piedāvājot izmantot arī palēninātu kustību vai atšķirīgu kameras leņķi Multi-Touch ekrānā, sistēma ļauj optimāli sekot līdzi kartupeļu plūsmai un novērš nepieciešamību kameras leņķi regulēt manuāli.

R-Connect Monitor no ROPA koncentrējas uz to, lai no cukurbiešu kombaina kamerām pilnībā automātiski nākošie signāli tiktu pārraidīti uz tā saukto R-Connect interneta portālu, kas piedāvā saimniekiem gan saimniecības vadības, gan loģistikas platformas.

Kameras sākotnēji nofiksē vēl augošus augus, un process noslēdzas ar gatavās produkcijas izkraušanu transporta piekabē. Visa šī vizuālā informācija ir pieejama interneta platformā, ļaujot darbu vadītājam paralēli sekot līdzi novākšanas procesam un kvalitātei, kā arī darba mašīnas tehniskajiem parametriem un regulējumiem, pēc nepieciešamības arī palīdzot kombaina operatoram telefoniski vai citādā veidā.

Abas sistēmas ir pirmais solis uz pilnībā automatizētu novākšanas kombaina konceptu. Papildus tam, ka sistēmas ļauj optimizēt kombainu darbību, tās arī dod iespēju ietaupīt laiku un līdzekļus, kas citos apstākļos būtu jātērē servisa personāla transportēšanai. Sistēmas uzlabo arī loģistiku un pārstrādes uzņēmumos nonākošās produkcijas kvalitāti.

Sagatavots pēc izstādes materiāliem

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops