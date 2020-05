“Pilskalnes Siguldiņa”, moku kambaris, trušu pilsētiņa un citi apskates vērti objekti. Ziedošā Zemgale – apceļo piesardzīgi!

Krīzes pavasarī “Sēļu sētu” Jēkabpilī iespējams izstaigāt virtuāli. Foto: Jēkabpils TIC arhīvs

Zigmunds Bekmanis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Parasti maijā ar vērienu Latvijas novados tiek atklāta jaunā tūrisma sezona, taču šopavasar ir citādi.

Mīkstinot koronavīrusa izraisītās pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus, aktīva ceļošana atsākas pamazām, taču noteiktie piesardzības pasākumi vienalga jāievēro. Vairums tūrisma uzņēmēju ar nepacietību gaida ceļotājus, vienīgi ar viņiem iepriekš jāsazinās, lai galamērķī nerastos burzma, un pati tikšanās pagaidām noritēs mazliet neparasti – bez rokasspiediena un vismaz divu metru attālumā vai ar sejas masku.

Bausku iekustina upe un dzirnavas

Šoziem tūrisma izstādē “Balttour 2020”, vēl nenojaušot, cik tas šopavasar izrādīsies noderīgs, tautās tika laists informācijas ceļvedis laivotājiem “Iekustini Lielupi!”.

Tas piedāvā iespēju izvēlēties kādu no pieciem laivošanas maršrutiem pa Lielupi no Bauskas līdz tās ietekai jūrā. Maršrutā izveidotas 18 pieturvietas (naktsmītnes, telšu, apskates un atpūtas vietas) ar pontonu laipām un informācijas stendiem krastmalā. Ceļvedi var atrast un izdrukāt no vietnes www.tourism.bauska.lv.

Atjaunotās cara zaldāta mājas maizes krāsnī maizi, pīrāgus un pankūkas pirmo reizi ceps Sējas svētkos, kas Ausekļu dzirnavās paredzēti 16. jūnijā, ja ārkārtas stāvoklis valstī netiks pagarināts. Foto: Zigmunds Bekmanis

Bauskas uzņēmēji nevar vien sagaidīt atkalredzēšanos ar ceļotājiem. “Darbu atsācis atpūtas komplekss “Miķelis” – gan naktsmītne un kafejnīca, gan muzejs, kurā var aplūkot plašu retroauto kolekciju, – strādā katru dienu.

Arī minizoodārzs “Dobuļi” un Trušu pilsētiņa ir pieejama, un brīvdabas muzejs “Ausekļu dzirnavas” gaida ciemos no trešdienas līdz svētdienai, bet, iepriekš sazinoties, arī nedēļas sākumā,” pastāstīja Bauskas TIC vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.

“Šobrīd vairākos maršrutos iespējamas ekskursijas ar kvadricikliem, un tūrisma apritē atgriezies Jumpravmuižas parks, kurš ilgus gadus ceļotājus neuzņēma. Tā kā parks ir privātīpašums, apmeklējums jāpiesaka. Ir ieejas maksa, kurā ietilpst gida stāstījums par parku.”

Sēļos līdz pat Ilūkstei

Sēļu zemes Daugavas kreisajā krastā sākas jau no Jēkabpils, kur arī netrūkst vietu individuālām izklaidēm. Piemēram, Mežaparkā ir “Veselības taka”, bērnu rotaļu laukums, koka vingrošanas iekārta “Lūša taka”, āra trenažieri. Var izmantot vissezonas kameršļūkšanas trasi un doties pastaigā apkārt Radžu ūdenskrātuvei, kur ir labiekārtotas atpūtas vietas.

“Jēkabpils viesi būs patīkami pārsteigti par iespēju pilsētas centrā nodoties rāmai pastaigai. Promenāde abos pilsētas krastos ir aprīkota ar informatīvajiem stendiem un ērtiem, īpaša dizaina soliņiem pilsētas skatu baudīšanai,” iespējas atpūsties krīzes laikā ieskicē Jēkabpils TIC pārstāve Zane Vārna.

Viņa iesaka izstaigāt Krustpils pili un Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļu “Sēļu sēta” virtuāli, atverot saiti: https://www.giraffevisual.com/tours/360/selu-­seta/tour/tour.html.

Sēlijas mežu un Saukas ezera skaistā ainava paveras no Ormaņkalna skatu torņa. Foto: Jēkabpils TIC arhīvs

Jēkabpils novadā šī laika ceļošanas noteikumiem atbilst arī Zasas muižas parks, rakstnieka Jāņa Akuratera daiļrades taka (Brodi, Ābeļu pag.) un Eglones dabas liegums (Dunavas pag.), kurā upes ielejā atrodas parkveida pļavas un pastaigu taka.

Ja rodas vēlme izzināt dabu, var doties uz Viesīti, kur pilsētas teritorijā esošā Mīlestības taka ļaus iepazīt dumbrāja – pārmitrā platlapju meža – augus un ūdensputnus Mazā ezera krastā.

Savukārt Stendera Ābeces taka (300 m), sākdamās pie Sunākstes luterāņu baznīcas, iepazīstinās ar “Bildu ābices” burtiem un pamācībām, kas attēlotas uz plāksnēm takas malās. Aiz dievnama atrodas Stenderu dzimtas kapi, kur Vecā Stendera kapu sedz Daugavas dolomīta kapakmens plāksne ar uzrak­stu: “Sche aprakts G.F.Stenders LATWIS dzim. 1714 mirr. 1796 ar sawu gafpafchu”.

Ārpus kapsētas uzmanību piesaista vientuļš kaps – Baltais eņģelis – Vārnavas muižkunga meitas Angelas fon Bēras atdusas vieta. Viņa izdarījusi pašnāvību nelaimīgas mīlestības dēļ. Jauks noslēgums ceļojumam pa Viesītes novadu būs uzkāpšana Ormaņkalna (167 m v. j. l.) skatu tornī, no kura paveras lieliska Sēlijas mežu ainava ar Saukas ezeru priekšplānā.

Vistālākais sēļu zemju un Zemgales nostūris ir Ilūkstes novads, kuru vietējā Kultūras un tūrisma aģentūra aicina apceļot virtuāli, piedaloties digitālajā foto orientēšanās spēlē (sk. feisbuka profilā: Ilūkste.Travel).

Ciemiņus gaida arī dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” (59,3 ha) krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Te izveidotas vairākas aizraujošas pastaigu un mācību izziņu takas ar koka skulptūrām. Lai nerastos cilvēku pūļi, pirms došanās ceļā jāpiezvana pa tālruni 26433584. Toties “Akmeņupes taku” (1 km) Bebrenē var izstaigāt jebkurā laikā. Vairāk mājaslapā http://­turisms-ilukste.mozello.lv.

Daugavas krastos pie Kokneses

“Šajā satraucošajā un neziņas pilnajā laikā aicinām apmeklēt Koknesi un baudīt pasakaino dabu. Nav daudz vietu Latvijā, kur, saplūstot divām upēm, paveras skats uz viduslaiku pilsdrupām,” ceļotājus uzrunā Kokneses tūrisma organizatori.

Zudušā Pērses ūdenskrituma kopija Kokneses parka dīķī. Foto: Kokneses novada domes arhīvs

Kokneses pilsdrupas atrodas Kokneses parkā (veidots 1900. gadā) pie Pērses ietekas Daugavā.

Bez gida grūtāk būs atpazīt tajā augošās svešzemju koku sugas un savvaļas puķes, taču Ģirta Burvja koktēlniecības darbi komentārus neprasa – “Pils tornis”, “Pūce”, “Sams”, “Auguma mērītājs” un skulptūra ar latvju zīmēm, bet visdižākā – “Mūžībai” (11 m).

Parkā meklējama arī atjaunotā strūklaka “Fauna galva”, kas pagājušā gadsimta 30. gados atradusies netālu no applūdinātā Pērses ūdenskrituma.

Šo vietu upes krastā tagad iezīmē Jura Zihmaņa akmens skulptūra “Pērses meitene”. Lai atgādinātu par zudušo ainavu, vienā no parka dīķiem tapis Pērses ūdenskrituma (1,5 m augsts, ~ 5 m plats) atveids, kas tiek izgaismots vakara un nakts stundās. Netālu atjaunots arī Velna pagrabiņš un iekārtas šūpoles.

Vēl apskatāmi zviedru laika riņķa krusti un čuguna lielgabali. Pēc pastaigas lieti noderēs atpūta tējas namiņā – lapenē, kur notiesāt līdzpaņemtās sviestmaizes un iedzert tēju vai kafiju.

Šajā distancēšanās laikā nevienam nav liegts izstaigāt pilsdrupas, kuras pēc torņu uzspridzināšanas 1701. gadā palikušas pāri no bīskapa Alberta 13. gs. celtās pils un pēc Pļaviņu HES aizsprosta uzbūvēšanas apskalo Daugavas ūdeņi.

Apskatei pie­ejams Moku kambaris, senā bruģa un akas vietas atsegums.

Pa Kokneses dabas taku (kopgarums 5,65 km) gar Daugavas krastu var nonākt Likteņdārzā, kas veidots Latvijas simtgadei, pieminot karos, izsūtījumos un trimdā zudušos latviešus.

Ābeļu aleja un bruģakmens ceļš ar cilvēku vārdiem ved uz ozolu ieskauto amfiteātri. No skatu terases atklājas apkārtnes panorāma ar Daugavu un Kokneses baznīcu tālumā.