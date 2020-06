Foto: Dainis Bušmanis

Zvejniecības, akvakultūras, kā arī zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumiem būs pieejams atbalsts jaunā koronavīrusa ietekmē radītā realizācijas apmēra un apgrozījuma krituma mazināšanai.

To paredz valdības apstiprinātie Ministru kabineta (MK) noteikumi Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai, kas nosaka atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību valsts un ES atbalstam Covid-19 ietekmē radītā realizācijas apjoma krituma mazināšanai akvakultūrā un zvejniecībā, kā arī jaunā koronavīrusa ietekmē radītā apgrozījuma krituma mazināšanai zvejas un akvakultūras produktu apstrādē.

MK noteikumi par atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts” paredz atbalstu zvejas produktu ražotāju organizācijai par izdevumiem, kas radušies, stabilizējot un uzglabājot tās biedru zvejas produktus, kuri nelabvēlīgas tirgus situācijas apstākļos tiek nodoti uzglabāšanā, bet pēc tās beigām atkal realizēti lietošanai pārtikā.

Uz atbalstu var pretendēt tikai par tiem zvejas produktu ražotāju organizācijas uzglabātajiem zvejas produktiem, kurus tās biedriem nav izdevies pārdot tirgū par Zemkopības ministrijas (ZM) noteikto sliekšņa cenu.

Zvejas produktu uzglabāšanas darbībai ir jābūt ietvertai ražotāju organizācijas ražošanas un tirdzniecības plānā.

Iesniegums uzglabāšanas atbalsta saņemšanai pretendentam LAD jāiesniedz līdz šā gada 31.jūlijam. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā izsludinātā summa ir 675 000 eiro. Uz atbalstu var pretendēt trīs Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) atzītās zvejas produktu ražotāju organizācijas.

Savukārt MK noteikumi par atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai paredz atbalstīt esošās akvakultūras saimniecības, kuru kopējā darījumu vērtība Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegtajā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā šā gada ceturksnī vai pēdējos trīs mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir vismaz par 20% mazāka nekā pērn attiecīgajā periodā.

Tāpat atbalstu pasākumā varēs saņemt nesen darbību sākušas akvakultūras saimniecības, kuras īstenojušas investīciju projektu akvakultūrā Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) ietvaros pēdējā gada laikā gadu pirms projektu iesnieguma iesniegšanas, ja noslēgtajā investīciju projektā plānots šogad plānots produkcijas eksports, bet eksporta darījumi saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem nav notikuši.

Atbalsts tiks piešķirts vienu reizi, un to aprēķinās 10% apmērā esošajiem uzņēmumiem no 2019.gada ieņēmumiem no akvakultūras darbības un produkcijas pārdošanas

saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, savukārt jaunajiem uzņēmumiem -10% apmērā no investīciju projektā plānotā šā gada apgrozījuma.

Iesniegumi akvakultūras saimniecībām jāiesniedz LAD līdz šā gada 31.jūlijam. Finanšu līdzekļi paredzēti no Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam budžeta. Pasākumam publiskais finansējums – divi miljoni eiro – paredzēti šim gadam. Uz atbalstu varētu pretendēt 87 ekonomiski aktīvas akvakultūras saimniecības.

Grozījumi MK noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” paredz pieteikšanos uz atbalstu pretendentiem, kuru saražotās produkcijas neto apgrozījums no šā gada marta līdz jūnijam vai kādā no šī laika posma mēnešiem ir krities vairāk nekā par 20% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn.

Publisko finansējumu atbalsta pretendentam piešķir vienreizēja maksājuma veidā 20% apmērā no starpības, ko aprēķina, no saražotās produkcijas neto apgrozījuma vērtības, kas fiksēta šogad no marta līdz jūnijam vai kādā no sī laikposma mēnešiem, atņemot 2019.gada attiecīgā laikposma vai attiecīgo mēnešu neto apgrozījuma vērtību.

Iesniegums šā atbalsta saņemšanai pretendentam Lauku atbalsta dienestā (LAD) jāiesniedz līdz šā gada 31.jūlijam. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā izsludinātā summa ir astoņi miljoni eiro no Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pieejamā budžeta.

Latvijā kopā ir 108 PVD atzīti zvejas produktu apstrādes uzņēmumi un PVD reģistrētās fiziskās vai juridiskās personas, kuras mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus.

Grozījumi MK noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā “Uzglabāšanas atbalsts””, pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” un pasākumā “Pasākumi sabiedrības veselības jomā” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.